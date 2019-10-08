Президент лишила ордена шпионившего в пользу России бывшего сотрудника КаПо

Президент по предложению Департамента полиции безопасности (КаПо) лишила Владимира Куликова серебряного креста ордена Орлиного креста, которым его наградили решением президента за 9 февраля 1998 года, сообщается на сайте канцелярии президента.

В сентябре Харьюский уездный суд приговорил Куликова к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Куликова задержали в марте.

Куликов обвинялся в поддерживании антиэстонских связей и направленной против эстонского государства разведывательную деятельность. Детали обвинения не разглашаются.

КаПо задержала своего бывшего сотрудника 26 марта по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Куликов уволился из КаПо в 2012 году из-за полученной на службе травмы.

Во время работы в КаПо Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался в КаПо сотрудником года.

После ухода из КаПо Куликов работал тренером по дзюдо.