Президент лишила ордена шпионившего в пользу России бывшего сотрудника КаПо

Президент Керсти Кальюлайд лишила ордена осужденного за шпионаж в пользу бывшего сотрудника полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова.
Президент по предложению Департамента полиции безопасности (КаПо) лишила Владимира Куликова серебряного креста ордена Орлиного креста, которым его наградили решением президента за 9 февраля 1998 года, сообщается на сайте канцелярии президента.
В сентябре Харьюский уездный суд приговорил Куликова к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Куликова задержали в марте.
Куликов обвинялся в поддерживании антиэстонских связей и направленной против эстонского государства разведывательную деятельность. Детали обвинения не разглашаются.
КаПо задержала своего бывшего сотрудника 26 марта по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Куликов уволился из КаПо в 2012 году из-за полученной на службе травмы.
Во время работы в КаПо Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался в КаПо сотрудником года.
После ухода из КаПо Куликов работал тренером по дзюдо.
В марте пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что Куликову рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал в Россию, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.