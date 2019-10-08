Распечатанные на принтере наброски Пикассо и Шагала: финской паре удавалось целый год массово продавать подделки

В уездном суде Северного Саво сегодня началось рассмотрение масштабного дела о фальсификации произведений искусства, в которой обвиняют семейную пару из Куопио. В общей сложности супругов обвиняют более чем в 30 преступлениях, среди которых – подделка более 20 произведений искусства и мошенничество.

Супруги продавали частным коллекционерам наброски, якобы подписанные Пабло Пикассо, Анри Матиссом и Марком Шагалом. На деле изображения, которые выдавали за наброски известнейших мировых художников, были распечатаны на струйном принтере.

Подделки продавались в период с 2016 по 2017 гг. через выставки, организованные в том числе Ново-Валаамским монастырем и другими религиозными организациями по всей стране.

В общей сложности в деле фигурирует 17 истцов из числа частных лиц, а также Ассоциация защиты авторских прав Kuvasto ry, которые требуют от обвиняемых в общей сложности 75 000 евро компенсации.

Обвинение требует приговорить фигурантов дела к полутора годам тюремного заключения. Супруги, оказавшиеся на скамье подсудимых, отрицают свою вину.