Распечатанные на принтере наброски Пикассо и Шагала: финской паре удавалось целый год массово продавать подделки

Семейная пара из Куопио, Финляндия, обвиняется в общей сложности в тридцати преступлениях. Одурачены оказались не только частные коллекционеры, но и Ново-Валаамский монастырь, где была организована выставка, в которую вошли подделки, утверждает обвинение, пишет Yle.
В уездном суде Северного Саво сегодня началось рассмотрение масштабного дела о фальсификации произведений искусства, в которой обвиняют семейную пару из Куопио. В общей сложности супругов обвиняют более чем в 30 преступлениях, среди которых – подделка более 20 произведений искусства и мошенничество.
Супруги продавали частным коллекционерам наброски, якобы подписанные Пабло Пикассо, Анри Матиссом и Марком Шагалом. На деле изображения, которые выдавали за наброски известнейших мировых художников, были распечатаны на струйном принтере.
Подделки продавались в период с 2016 по 2017 гг. через выставки, организованные в том числе Ново-Валаамским монастырем и другими религиозными организациями по всей стране.
В общей сложности в деле фигурирует 17 истцов из числа частных лиц, а также Ассоциация защиты авторских прав Kuvasto ry, которые требуют от обвиняемых в общей сложности 75 000 евро компенсации.
Обвинение требует приговорить фигурантов дела к полутора годам тюремного заключения. Супруги, оказавшиеся на скамье подсудимых, отрицают свою вину.
Рассмотрение дела продлится до начала ноября.