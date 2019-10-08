Будьте осторожны: в Таллинне водитель Bolt тайком снимает своих пассажиров на камеру

«Во время поездки в такси я в какой-то момент заметила, что в машине установлен экран, на одной части которого отображалась картинка с видеорегистратора, а на второй — происходящее в салоне машины. Было неприятно видеть себя на экране камеры, в поле зрения которой попадал не только чужой человек в лице водителя, но и я», - пожаловалась ехавшая на работу женщина.

Если к установленным на улице, торговых центрах или автобусах камерам люди уже привыкли, то в случае с камерой в такси ситуация несколько иная. Например, собственник камеры имеет личные данные клиента, знает, где началась и закончилась поездка. Также у него имеются контактные данные человека. Получается, что кто-то вполне может использовать имеющиеся данные против пассажира, который, например, в момент поездки был навеселе или сел в такси в интересной компании.

По словам пресс-секретаря Bolt Карин Казе, предприятие не занимается съемкой пассажиров и не собирает подобного рода информацию.

«В то же время мы не запрещаем водителям вести съемку, если это делается без нарушения законов», - сказала Казе, а также добавила, что если водитель хочет снимать происходящее в салоне машины, он должен известить об этом клиента, чтобы не нарушить правила обработки личных данных.

Например, согласно Общему регламенту по защите данных (GDPR), в подобной ситуации в машине должно иметься упоминание о ведущейся видеосъемке, а у клиента должна быть возможность ознакомиться с правилами соблюдения конфиденциальности и основными правами. К примеру, о возможности запретить съемку или потребовать копию видео. Если пассажир против ведения съемки, он имеет право аннулировать заказ.

По словам сообщившей о камере в машине Bolt пассажирки, водитель не сообщил ей о том, что в салоне машины стоит камера.