Член Рийгикогу соврал в телевизионном эфире

Работавший в августе 2015 года специалистом по связям с общественностью в Кайтселийте Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсети пост, где назвал живущих в Эстонии русских тиблами, а беженцев – тараканами.

Когда к Рейтельманну обратились за телефонным комментарием и попросили уточнить содержание поста, Рейтельманн не пожелал говорить на эту тему, писала четыре года назад на Delfi автор этой статьи. Тогдашние попытки снова связаться с Рейтельманном по телефону не увенчались успехом.

Однако вчера Рейтельманн после встречи с членами комиссии Рийгикогу по иностранным делам заявил, что у него никто ничего не спрашивал о скандале. «У меня никто ничего не спрашивал. У эстонской прессы нет привычки изучать подробности, они сразу цепляют ярлык», - сказал он «Актуальной камере».

Вчерашнюю встречу Рейтельманн описал так: «Спрашивали, уточняли детали давнего скандала, честно говоря, меня вообще впервые кто-то об этом спросил. У нас была большая двухмесячная порка в прессе, направленная против меня, при этом у меня никто не спрашивал пояснений. Так что я дал свои пояснения, раскрыл подоплеку», - заявил он вчера «Актуальной камере».

Скандальный пост: «Где ты видишь беженцев? В Европу стекается сброд, беженцы со своими семьями сидят в лагерях для беженцев недалеко от сирийской границы, чтобы дождаться возможности вернуться домой. К нам же стремится всякий сброд, которых необходимо отогнать всеми средствами. В Эстонии паразитирует 300 000 тибл, которые не адаптировались здесь, как, по-твоему, можно превратить в людей эти миллионы стремящихся сюда тараканов?» - написал Урмас Рейтельманн на своей страничке в Facebook в августе 2015 года.

Теперь Рейтельманн выдвинут от EKRE в ПАСЕ, голосование по его кандидатуре пройдет в комиссии по иностранным делам в четверг. Входящий в эстонскую делегацию в ПАСЕ Индрек Саар отметил, что выступления Рейтельманна могут торпедировать работу всей делегации в Европе. Как члену комиссии по иностранным делам мне ясно, что Эстонию будут за это критиковать. Особенно, если учесть, что мы говорим о делегации в ПАСЕ», - сказал Саар.

Он добавил, что сформированные в Эстонии ценностные позиции, касающиеся демократии, прав человека и правового государства, во многом берут свое начало из этой организации. «Эти принципы озвучены там, и, мы на самом деле, не замечаем, насколько большая часть ценностей нашего государства сформулирована исходя из принципов этой организации».