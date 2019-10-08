Член Рийгикогу соврал в телевизионном эфире

Стремящийся в эстонскую делегацию ПАСЕ Урмас Рейтельманн (EKRE) сказал после вчерашней встречи с членами комиссии по иностранным делам «Актуальной камере», что о скандале, разразившемся после его поста в Facebook, никто ничего у него не спрашивал. Это ложь, пишет Анна Пыльд в Postimees.
Работавший в августе 2015 года специалистом по связям с общественностью в Кайтселийте Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсети пост, где назвал живущих в Эстонии русских тиблами, а беженцев – тараканами.
Когда к Рейтельманну обратились за телефонным комментарием и попросили уточнить содержание поста, Рейтельманн не пожелал говорить на эту тему, писала четыре года назад на Delfi автор этой статьи. Тогдашние попытки снова связаться с Рейтельманном по телефону не увенчались успехом.
Однако вчера Рейтельманн после встречи с членами комиссии Рийгикогу по иностранным делам заявил, что у него никто ничего не спрашивал о скандале. «У меня никто ничего не спрашивал. У эстонской прессы нет привычки изучать подробности, они сразу цепляют ярлык», - сказал он «Актуальной камере».
Вчерашнюю встречу Рейтельманн описал так: «Спрашивали, уточняли детали давнего скандала, честно говоря, меня вообще впервые кто-то об этом спросил. У нас была большая двухмесячная порка в прессе, направленная против меня, при этом у меня никто не спрашивал пояснений. Так что я дал свои пояснения, раскрыл подоплеку», - заявил он вчера «Актуальной камере».
Скандальный пост:
«Где ты видишь беженцев? В Европу стекается сброд, беженцы со своими семьями сидят в лагерях для беженцев недалеко от сирийской границы, чтобы дождаться возможности вернуться домой. К нам же стремится всякий сброд, которых необходимо отогнать всеми средствами. В Эстонии паразитирует 300 000 тибл, которые не адаптировались здесь, как, по-твоему, можно превратить в людей эти миллионы стремящихся сюда тараканов?» - написал Урмас Рейтельманн на своей страничке в Facebook в августе 2015 года.
Теперь Рейтельманн выдвинут от EKRE в ПАСЕ, голосование по его кандидатуре пройдет в комиссии по иностранным делам в четверг. Входящий в эстонскую делегацию в ПАСЕ Индрек Саар отметил, что выступления Рейтельманна могут торпедировать работу всей делегации в Европе. Как члену комиссии по иностранным делам мне ясно, что Эстонию будут за это критиковать. Особенно, если учесть, что мы говорим о делегации в ПАСЕ», - сказал Саар.
Он добавил, что сформированные в Эстонии ценностные позиции, касающиеся демократии, прав человека и правового государства, во многом берут свое начало из этой организации. «Эти принципы озвучены там, и, мы на самом деле, не замечаем, насколько большая часть ценностей нашего государства сформулирована исходя из принципов этой организации».
«С учетом этого контекста, если эстонской делегации придется тратить большую часть своей энергии тратить не на то, чтобы стоять за демократию и права человека, и в сегодняшний трудный момент стоять за то, чтобы эта организация по-прежнему представляла эти принципы во всех своих действиях, в том числе, например, в том, как относятся к агрессии России на Украине и в Грузии», - добавил Саар.
«Если эстонская делегация должна будет значительную часть своего времени объяснять, что имел в виду под своими высказываниями Урмас Рейтельманн, это явно несколько осложнит нашу работу и в этом контексте, очевидно, будет весьма разумно хорошенько подумать, обосновано ли принятие такого решения эстонским парламентом или нет», - сказал Саар. По его словам, самым простым решением было бы, если бы коалиция во главе с EKRE нашла кандидата, за которым не волочился бы такой «хвост».
«Мы решили так, что советники подготовят проект решения к четвергу вместе с именем Урмасом Рейтельманном, но окончательное решение будет только в четверг», - сказал председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа (Центристская партия).
Глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски ранее встретилась с Рейтельманном. «Могу сказать, что я как глава эстонской делегации в ПАСЕ побеседовала с ним. Я спросила, как он может прокомментировать свои высказывания. Он сказал, что сожалеет о них, это не его убеждения. Но что-то тут говорить: слово не воробей», - сказала Юферева-Скуратовски на прошлой неделе.
Так Рейтельманн был вызван на заседание комиссии по иностранным делам, голосование по его кандидатуре состоится в четверг. Следующее заседание ПАСЕ состоится в январе и к этому времени вопрос о составе делегации надеются решить.
Эстонская делегация в ПАСЕ
В эстонской делегации в ПАСЕ на данный момент четыре члена: глава делегации Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), а также замещающие члены Индрек Саар (СДПЭ) и Райво Тамм («Отечество»). Член делегации от EKRE Яак Мадисон был избран в Европарламент, и с этого момента шли поиски члена ПАСЕ от EKRE. В эстонскую делегацию в ПАСЕ может войти и шестой член от крупнейшей фракции Рийгикогу (реформистской).
ПАСЕ является старейшей европейской международной парламентарной ассамблеей, первое заседание которой состоялось 10 августа 1949 года. Роль Совета Европы состоит в том, чтобы защищать основные ценности стран-членов: права человека, принципы правового государства и демократии.