Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 54 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 54 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лондон начиная с 79 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Коста-Бланку начиная со 116 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 413 евро
Туда-обратно из Хельсинки в ЮАР начиная с 479 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 129 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 187 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 194 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 210 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 504 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 521 евро