Вт, 8.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 54 евро!

Мальта.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 54 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лондон начиная с 79 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Коста-Бланку начиная со 116 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 413 евро

Туда-обратно из Хельсинки в ЮАР начиная с 479 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 129 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 187 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 194 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 210 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 504 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 521 евро

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