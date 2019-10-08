ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть четвертая: скандал с отмыванием денег, который потряс Европу

Перемещение 200 миллиардов евро сомнительного происхождения принесли Danske аудиты, подозрения, обвинения и ликвидацию эстонского филиала, пишет Postimees.
Чуть больше года назад, 19 сентября, работники экономических редакций эстонских СМИ ждали начинающуюся в 11 часов прямую трансляцию из Danske Bank, в ходе которой банк должен был сообщить о результатах внутреннего расследования. Сообщили, что об эстонском филиале, конечно, поступали плохие новости, но таких сумм не могли даже предположить.
В ходе заказанного банком аудита выяснилось, что в период 2007-2015 годов через филиал прошли 200 миллиардов евро нерезидентов. И сам банк признал, что ситуация оказалась значительно хуже, чем предполагалось. «Сейчас проанализированы почти 6200 клиентов, с которыми связано больше всего факторов риска. Преобладающее большинство из них признаны подозрительными», - сообщил банк.
В тот же день заявление об уходе подал исполнительный директор банка Томас Борген, который сказал, что даже если в результате расследования выяснится, что он соблюдал законы, его отставка будет лучше для всех. Тогда Борген не знал, что почти через полгода прокуратура Дании предъявит ему предварительное обвинение, а в его доме проведут обыск в рамках уголовного дела, связанного с уголовным делом.
До появления результатов аудита в СМИ больше года ходили слухи о прошедших через банк деньгах нерезидентов. Поначалу писали о переводах, связанных с машинами по отмыванию денег Азербайджана и Молдавии, сумма которых достигала 2,9 миллиарда долларов. Потом говорили, что через эстонский филиал банка могли отмыть семь миллиардов евро. В итоге вместе слились термины «деньги нерезидентов», «деньги сомнительного происхождения» и «черные деньги, но в действительности никто до конца не знал, какую часть прошедших через эстонский банк сумм можно было назвать отмытыми.
Напортачила даже Финансовая инспекция Дании
Вместе с аудитом начали искать виноватых, и на ходу указали пальцем на эстонское руководство банка, главную контору в Дании, эстонскую и датскую финансовые инспекции. Создалось впечатление, что датчане хотели свалить всю вину на плечи Эстонии, но эстонцы спасались от ответственности, аргументировав, что приказы поступали из Дании, она же и проверяла деятельность. А скандал все набирал ход, поскольку сразу после обнародования результатов аудита в парламент Дании вызвали для дачи объяснений бывшего руководителя банка по балтийскому рынку Ховарда Вилкинсона, который чуть разрядил ситуацию, сославшись и на Deutsche Bank. По оценке Вилкинсона, через последний в США прошли 150 миллиардов черных долларов, что, как утверждается, уронило акции Deutsche на самый низкий за всю историю банка уровень.
К удовольствию эстонцев, он сильно критиковал Финансовую инспекцию Дании, припомнив странное общение с одним ее работников в 2015 году: «В составленном самим банком отчете было написано, что Финансовая инспекция Дании ему неоднократно помогала. Я не могу назвать имена, но один из работников инспекции сказал, что его не интересует, что происходит в Эстонии, его работа – защищать банк Danske».
Правила были не для исполнения
Если выступление банкира потрясло весь мир, то в Эстонии через несколько месяцев, в декабре прошлого года, появилась еще более важная новость, когда прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников эстонского филиала Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных размерах, совершенном в группе. Одному человеку предъявили также подозрение в получении взятки, а второму – в содействии в получении взятки.
Прокуратура рассматривала два конкретных эпизода отмывания денег, которые произошли в 2011-2013 годах, когда в Эстонии отмыли 300 миллионов евро из Грузии и Азербайджана. Все подозреваемые являются бывшими работниками отдела приватного банкинга Danske, которые, по оценке прокуратуры, получили с этих сделок и личную выгоду. Теперь в список подозреваемых добавились еще двое бывших работников Danske.
Собранные доказательства показали то же, что и заказанный Danske аудит: правила по воспрепятствованию отмыванию денег в банке были чистой формальностью и их не исполняли. Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал, что в банке вроде бы были приняты все внутренние регуляции, то есть требование «знай своего клиента», инструкции внутреннего контроля и инструкции по открытию счетов нерезидентов: «Все эти документы были, но, к сожалению, в большей своей части они были формальностью. Внутренний контроль велся с большими недочетами».
После турбулентного года возник вопрос, кто отвечает за нанесенный репутации банкинга Эстонии ущерб, и когда кто-то будет наказан. Даже когда в феврале Финансовая инспекция сообщила, что из-за нарушения правил по отмыванию денег изгоняет Danske из Эстонии, представители банка заявилии, что у них и так был план реструктуризации стратегии и ухода не только из Эстонии, но и из всей Балтии.
Как развивался скандал, связанный с отмыванием денег
20.03.2017
Объединение журналистов-расследователей OCCRP выяснило, что в период 2012-2014 годов через эстонские банки в азербайджанские фирмы перевели 2,9 миллиарда долларов, и большая часть из них прошла через банк Danske.
05.09.2017
Danske Bank начал внутреннее расследование в эстонском филиале в связи с подозрениями в отмывании денег до 2014 года. Позже период расследования увеличился на 2007-2015 годы.
21.12.2017
Датский Danske Bank оштрафовали на 1,7 миллиона евро за нарушение датского Закона о борьбе с отмывание денег.
05.04.2018
Член правления Danske Ларс Морх, который с 2012 года отвечал за бизнес банка в странах Балтии, из-за расследования отмывания денег ушел в отставку.
07.04.2018
Bloomberg написал, что через эстонский филиал Danske могли отмыть семь миллиардов евро, что более чем в два раза больше, чем думали сначала.
25.07.2018
Билл Браудер подал в эстонскую прокуратуру жалобу, в которой потребовал возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского крыла банка Danske.
31.07.2018
Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в Danske Bank.
07.08.2018
Прокуратура Дании возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.
03.09.2018
Financial Times написала, что лишь за один год через эстонский филиал Danske прошли 30 миллиардов долларов из России и других бывших советских республик.
19.09.2018
Заказанный Danske аудит показал, что через эстонский филиал прошло 200 миллиардов евро нерезидентов. За пару часов до оглашения результатов исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку.
04.10.2018
Financial Times написала, что Danske Bank грозит огромный штраф в связи с уголовным делом, которое возбудили официальные власти США в связи с отмыванием денег, происходившем в эстонском филиале.
19.12.2018
Эстонская прокуратура сообщила, что задержала десять бывших сотрудников банка. Все подозреваются в крупном отмывании денег, а одному из них предъявлено подозрение в получении взятки и еще одному - в содействии этому.
19.02.2019
Финансовая инспекция сделала предписание Danske Bank прекратить деятельность в Эстонии.
07.05.2019
Датская газета Borsen написала, что местная прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Томасу Боргену подозрение в отмывании денег и провела обыск у него дома.
8.05.2019
Выяснилось, что круг подозреваемых в отмывании денег в Danske расширился, и Государственная прокуратура Эстонии предъявила подозрения еще двум бывшим работникам банка.