ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть четвертая: скандал с отмыванием денег, который потряс Европу

Правила были не для исполнения

Если выступление банкира потрясло весь мир, то в Эстонии через несколько месяцев, в декабре прошлого года, появилась еще более важная новость, когда прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников эстонского филиала Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных размерах, совершенном в группе. Одному человеку предъявили также подозрение в получении взятки, а второму – в содействии в получении взятки.

Прокуратура рассматривала два конкретных эпизода отмывания денег, которые произошли в 2011-2013 годах, когда в Эстонии отмыли 300 миллионов евро из Грузии и Азербайджана. Все подозреваемые являются бывшими работниками отдела приватного банкинга Danske, которые, по оценке прокуратуры, получили с этих сделок и личную выгоду. Теперь в список подозреваемых добавились еще двое бывших работников Danske.

Собранные доказательства показали то же, что и заказанный Danske аудит: правила по воспрепятствованию отмыванию денег в банке были чистой формальностью и их не исполняли. Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал, что в банке вроде бы были приняты все внутренние регуляции, то есть требование «знай своего клиента», инструкции внутреннего контроля и инструкции по открытию счетов нерезидентов: «Все эти документы были, но, к сожалению, в большей своей части они были формальностью. Внутренний контроль велся с большими недочетами».

После турбулентного года возник вопрос, кто отвечает за нанесенный репутации банкинга Эстонии ущерб, и когда кто-то будет наказан. Даже когда в феврале Финансовая инспекция сообщила, что из-за нарушения правил по отмыванию денег изгоняет Danske из Эстонии, представители банка заявилии, что у них и так был план реструктуризации стратегии и ухода не только из Эстонии, но и из всей Балтии.

Как развивался скандал, связанный с отмыванием денег

20.03.2017

Объединение журналистов-расследователей OCCRP выяснило, что в период 2012-2014 годов через эстонские банки в азербайджанские фирмы перевели 2,9 миллиарда долларов, и большая часть из них прошла через банк Danske.

05.09.2017

Danske Bank начал внутреннее расследование в эстонском филиале в связи с подозрениями в отмывании денег до 2014 года. Позже период расследования увеличился на 2007-2015 годы.

21.12.2017

Датский Danske Bank оштрафовали на 1,7 миллиона евро за нарушение датского Закона о борьбе с отмывание денег.

05.04.2018

Член правления Danske Ларс Морх, который с 2012 года отвечал за бизнес банка в странах Балтии, из-за расследования отмывания денег ушел в отставку.

07.04.2018

Bloomberg написал, что через эстонский филиал Danske могли отмыть семь миллиардов евро, что более чем в два раза больше, чем думали сначала.

25.07.2018

Билл Браудер подал в эстонскую прокуратуру жалобу, в которой потребовал возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского крыла банка Danske.

31.07.2018

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в Danske Bank.

07.08.2018

Прокуратура Дании возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.

03.09.2018

Financial Times написала, что лишь за один год через эстонский филиал Danske прошли 30 миллиардов долларов из России и других бывших советских республик.

19.09.2018

Заказанный Danske аудит показал, что через эстонский филиал прошло 200 миллиардов евро нерезидентов. За пару часов до оглашения результатов исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку.

04.10.2018

Financial Times написала, что Danske Bank грозит огромный штраф в связи с уголовным делом, которое возбудили официальные власти США в связи с отмыванием денег, происходившем в эстонском филиале.

19.12.2018

Эстонская прокуратура сообщила, что задержала десять бывших сотрудников банка. Все подозреваются в крупном отмывании денег, а одному из них предъявлено подозрение в получении взятки и еще одному - в содействии этому.

19.02.2019

Финансовая инспекция сделала предписание Danske Bank прекратить деятельность в Эстонии.

07.05.2019

Датская газета Borsen написала, что местная прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Томасу Боргену подозрение в отмывании денег и провела обыск у него дома.

8.05.2019

Выяснилось, что круг подозреваемых в отмывании денег в Danske расширился, и Государственная прокуратура Эстонии предъявила подозрения еще двум бывшим работникам банка.