Нобелевская премия по физике в 2019 году будет вручена Джеймсу Пиблсу - за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Шведская королевская академия наук объявила во вторник, что Нобелевская премия по физике в 2019 году будет вручена Джеймсу Пиблсу - за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Шведская королевская академия назвала открытия ученых революционными для астрономии. Так был оценен их вклад в изучение эволюции вселенной и места Земли в ней.

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The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.

Половину денежного приза, за теоретические открытия в физической космологии, получил канадский и американский ученый Джеймс Пиблс, профессор Принстонского университета.

Он был одним из тех, кто предсказал существование реликтового излучения, заполнившего вселенную после Большого взрыва.

Вторую часть, за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, разделили швейцарские астрофизики Мишель Майор и Дидье Кело.

Они открыли экзопланету 51 Пегаса b в 1995 году. С тех пор больше четырех тысяч экзопланет были обнаружены в Млечном Пути.

Общая сумма денежной премии - девять миллионов шведских крон (909 тысяч долларов США).

Во время пресс-конференции в Стокгольме Пиблс подчеркнул, что открытия были сделаны усилиями многих ученых. Он также дал совет молодым людям, которые думают о научной карьере: делать этот шаг из любви к науке.

«Имеет смысл заниматься наукой, если она вас восхищает», - сказал Джеймс Пибс.

Год назад Нобелевской премии в этой дисциплине были удостоены трое ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).

Донна Стрикленд - одна из трех женщин в истории, получивших Нобеля по физике.

Одним из самых заметных лауреатов этого века стал британец Питер Хиггс (вместе с бельгийцем Франсуа Энглером он еще в 1964 году теоретически обосновал существование бозона - частицы, благодаря которой остальные элементарные частицы обретают массу, но премию за это получил лишь в 2013-м). С тех пор эта частица известна в мире науки как бозон Хиггса.

Выпускники российского физтеха Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году были удостоенны Нобеля за разработку новаторского материала - графена.

Графен состоит из одинарного слоя атомов углерода, невидим невооруженным глазом и обладает уникальной механической прочностью, тепло- и электропроводностью.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых. Несколько раз - в 1916, 1931 и 1934-м годах, а также в начале Второй мировой войны - награда по физике не присуждалась.

Сумма награды составляет 9 млн шведских крон - 900 тыс. долларов США.

В Советском Союзе больше всего лауреатов Нобелевской премии было именно по физике - 11 человек, в их числе Лев Ландау и Петр Капица. В 2003 году Нобеля получили Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург в коллективе с англичанином Энтони Леггеттом.

В марте 2019-го на 89-м году жизни в Петербурге скончался единственный из живших в России нобелевских лауреатов по физике - академик, депутат Госдумы, коммунист Жорес Алферов.