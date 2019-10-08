На злосчастном перекрестке произошла еще одна авария

Сегодня утром на перекрестке улиц Лоога и Нурме в Вильянди столкнулись автомобили Audi и Mercedes-Benz. По словам читателя Sakala, никто не пострадал, полицию на место происшествия не вызывали.
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила, что в полицию не поступало сообщений об этой аварии, и, вероятно, речь идет о страховом случае.
Последний раз ДТП на этом перекрестке произошло на прошлых выходных, когда столкнулись Volkswagen Passat и Mercedez-Benz Vito. Пострадали два человека, которых отвезли в Вильяндискую больницу.
Керли Вирк призвала водителей внимательнее читать дорожные знаки: «Если при движении по главной дороге знак обязывает уступить дорогу, на перекрестке следует снизить скорость».
На интерактивной карте Эстонского фонда дорожного страхования отмечено, что ранее на этом перекрестке произошло два ДТП: в прошлом и 2016 году.