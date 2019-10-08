На злосчастном перекрестке произошла еще одна авария

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила, что в полицию не поступало сообщений об этой аварии, и, вероятно, речь идет о страховом случае.

Последний раз ДТП на этом перекрестке произошло на прошлых выходных, когда столкнулись Volkswagen Passat и Mercedez-Benz Vito. Пострадали два человека, которых отвезли в Вильяндискую больницу.

Керли Вирк призвала водителей внимательнее читать дорожные знаки: «Если при движении по главной дороге знак обязывает уступить дорогу, на перекрестке следует снизить скорость».