Министерство экономики и Таллинн планируют совместное транспортное будущее

Стороны договорились о единой цели - уменьшить негативное воздействие транспорта на окружающую среду в регионе и подчеркнули важность планирования подвижности на единых началах, не ограниченных границами самоуправлений.

След от загрязнения углекислым газом, выделяемым транспортом в столице и ее окрестностях, составляет почти половину всего загрязнения от транспорта в стране, что делает наиболее эффективными вложения в щадящее природу передвижение именно здесь. Министерство поддерживает это и со своей стороны будет исходить из достигнутых соглашений при распределении финансов, выделенных из европейских фондов в последующий период.

По оценке министра Таави Ааса, сотрудничество имеет очень большое значение, чтобы людям, регулярно передвигающимся в обе стороны, это было удобно делать, невзирая на границы самоуправлений. «Мы должны учитывать, - отметил он, - что количество автомобилей уже не может увеличиваться пропорционально росту населения в этом регионе, поскольку просто не выдержит инфраструктура. Мне очень приятно, что Таллиннская городская управа сознает, что вызовам надо идти навстречу совместно. Для достижения целей будут проанализированы разные сценарии улучшения возможностей передвижения и не исключено, что в будущем появится общий департамент, координирующий передвижение на территории Харьюского уезда. В том числе надо проанализировать создание единой сети линий общественного транспорта и единой билетной системы в регионе Таллинна».

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, столичный регион требует более скоординированного подхода, обеспечивающего наилучшее распределение и функционирование инфраструктур, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность и социальное единство региона. «Окружающие Таллинн волости и их жители тесно связаны со столицей, и наоборот, - подчеркнул Кылварт. - Из этого и следует исходить как при планировании развития города, строительстве дорог, развитии общественного транспорта, так и увязывании воедино транспортной сети. Мы это учитывали и в случае с улицей Рейди, которая окажет прямое влияние на условия передвижения жителей соседней с нами Виймсиской волости, и в то же время плавный режим движения способствует уменьшению ущерба окружающей среде».

Для достижения природоохранных целей и обеспечения хорошего сообщения внутри региона важно создать альтернативы автомобилизации, увеличить использование общественного транспорта и активных способов передвижения, улучшить взаимосвязь различных видов транспорта путем развития возможностей пересадки. Совместно будет развиваться сеть безопасных велодорожек, облегчающая передвижение между разными частями города и имеющая соединения с велодорожками уезда. Кроме того, город и государство стремятся увеличить скорость передвижения общественного транспорта и повысить его конкурентоспособность, в том числе развивая трамвайное сообщение.