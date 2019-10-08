Вид на Старый город, кафе и магазин: терминал Таллиннского порта открылся после обновления

Во вторник утром открылся обновленный терминал "D" Таллиннского пассажирского порта.
На первом этаже терминала теперь есть просторный атриум с магазином, на второй этаж – билетные кассы и в зона регистрации. На третий этаж попадают только пассажиры с билетами.
Из окон открывается вид на Старый город, зона ожидания стала больше, есть кафе и магазин.
Стоит отметить, что завершен лишь первый этап реконструкции, и работы продолжаются примерно в трети здания. Полностью реконструкция терминала должна завершиться к лету 2020 года.