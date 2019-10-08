Вт, 8.10.2019
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  • Вид на Старый город, кафе и магазин: терминал Таллиннского порта открылся после обновления

Вид на Старый город, кафе и магазин: терминал Таллиннского порта открылся после обновления

Во вторник утром открылся обновленный терминал "D" Таллиннского пассажирского порта.

На первом этаже терминала теперь есть просторный атриум с магазином, на второй этаж – билетные кассы и в зона регистрации. На третий этаж попадают только пассажиры с билетами.

Из окон открывается вид на Старый город, зона ожидания стала больше, есть кафе и магазин.

Стоит отметить, что завершен лишь первый этап реконструкции, и работы продолжаются примерно в трети здания. Полностью реконструкция терминала должна завершиться к лету 2020 года.

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