Глава Центробанка Латвии предстанет перед судом по обвинению в коррупции

54-летний глава ЦБ Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. В июне 2018 года Римшевичу предъявлено обвинение. Ему вменяется в вину взятка в размере 250 тысяч евро. Вторым фигурантом дела является предприниматель Марис Мартинсонс.

Конфликт вокруг Римшевича

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ подключил к разрешению конфликта вокруг Римшевича Европейский суд в Люксембурге, который в феврале 2019 года признал временное отстранение Римшевича от должности нарушением европейского права. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, заявил суд.