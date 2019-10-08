Эстонская судья грубо вела себя в зале суда и поплатилась за это

Вынесенным во вторник решением общего собрания Государственного суда судья Харьюского уездного суда Мерике Варуск была признана виновной в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, которое заключалось в проявлении неуважения к участникам процесса, а также в удалении человека из зала суда.
В дисциплинарном деле, возбужденном в январе председателем Таллиннского окружного суда, дисциплинарная коллегия постановила в апреле, что судья виновна в недобросовестном исполнении своих служебных обязанностей, сообщил Госсуд информагентству BNS.
В принятом 22 апреля решении коллегия отмечает, что во время судебных заседаний судья вела себя с участниками процесса неуважительно и грубо. Также коллегия сочла, что судья виновна в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, так как вынудила одного человека покинуть судебное заседание.
В качестве наказания коллегия вынесла судье выговор, принимая во внимание форму, тяжесть и последствия проступка, личные и профессиональные характеристики судьи и то, что у нее нет дисциплинарных наказаний.
После решения дисциплинарной коллегии судья подала жалобу общему собранию Госсуда. Общее собрание не удовлетворило эту жалобу, решение дисциплинарной коллегии осталось неизменным. В своем решении Госсуд подчеркнул, что во время судебного производства судья должен быть учтивым, вежливым и внимательным, он должен избегать раздражения, даже если речь идет о сложных и долгосрочных судебных спорах.