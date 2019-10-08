Эстонская судья грубо вела себя в зале суда и поплатилась за это

В дисциплинарном деле, возбужденном в январе председателем Таллиннского окружного суда, дисциплинарная коллегия постановила в апреле, что судья виновна в недобросовестном исполнении своих служебных обязанностей, сообщил Госсуд информагентству BNS.

В принятом 22 апреля решении коллегия отмечает, что во время судебных заседаний судья вела себя с участниками процесса неуважительно и грубо. Также коллегия сочла, что судья виновна в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, так как вынудила одного человека покинуть судебное заседание.

В качестве наказания коллегия вынесла судье выговор, принимая во внимание форму, тяжесть и последствия проступка, личные и профессиональные характеристики судьи и то, что у нее нет дисциплинарных наказаний.