«Горбатая гора 2»: пользователи Сети высмеивают поездку Путина в тайгу

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения. По этому случаю он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу, к реке Енисей. Снимки поездки были выложены в Сеть и, конечно, пользователи интернета не могли оставить их без внимания.