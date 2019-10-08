Вт, 8.10.2019
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«Горбатая гора 2»: пользователи Сети высмеивают поездку Путина в тайгу

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Владимир Путин и Сергей Шойгу.

ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения. По этому случаю он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу, к реке Енисей. Снимки поездки были выложены в Сеть и, конечно, пользователи интернета не могли оставить их без внимания. 

Фотографии послужили основой для нового мема. Поскольку на снимках кроме Путина и Шойгу никого нет, пользователи тут же провели параллель с известной американской мелодрамой «Горбатая гора», пишет Русский TVNET.

ФОТО: EPA/Scanpix

В фильме рассказывается о непростых любовных отношениях между владельцем ранчо и ковбоем родео.

Фотосессию Путина и видео с его поездки пользователи прозвали сиквелом к «Горбатой горе». 

Галерея: Владимир Путин отметил свое 67-летие

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