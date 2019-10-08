Река Ингури, которая отделяет Грузию от Абхазии, имеет длину 213 км и легально пересечь ее можно только при помощи одного моста. Для самих грузин, а теперь и для иностранцев он закрыт. Воспользоваться мостом могут только обладатели абхазских паспортов. Для иностранцев единственный способ добраться до Абхазии - через Россию, но согласно грузинскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление, влекущее за собой штраф в размере 1000 евро, а в случае повтора - до четырех лет лишения свободы.

Пограничники на посту перед мостом Ингури спокойно дают мне разрешение прогуляться до моста, но оставив паспорт в залог. Это для того, чтобы я не попытался сбежать в Абхазию.

Согласование занимает много времени. Пока изучили мой паспорт, собрали информацию о том, кто я, где работаю и почему хочу посмотреть на мост. Спустя еще полчаса ожидания, я замечаю, как со стороны моста к пограничному посту подъехала машина.

Из нее вышел человек в штатском, подошел к пограничной будке и ненавязчиво протянул пограничникам красный ... латвийский паспорт.

Смотря на этого человека, совершенно не похожего на латвийца, я удивляюсь, как еще один латвийский паспорт мог появиться в этом уголке мира. Пограничник, не сводя глаз с паспорта, кладет его под клавиатуру своего компьютера, а мужчина в штатском снова садится в автомобиль и уезжает, и я начинаю подозревать, что его латвийский паспорт на самом деле - мой паспорт. Как так получилось, что мой паспорт только что прибыл со стороны Абхазии, я так и не понял.

Через некоторое время мне разрешают пройти к мосту Ингури.

Длина моста составляет 870 метров, и хотя на табличке написано, что он был построен после Второй мировой войны Министерством внутренних дел Советского Союза, на самом деле его фактически возвели немецкие военнопленные.

С одной стороны моста находится Грузия, с другой - псевдогосударство, которое, можно сказать, не существует - его признали только пять стран мира - Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Россия.

Мост через Ингури. ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Ежедневно мост пересекает около тысячи человек, большая часть из которых идет с тяжелыми сумками в руках. Абхазы, проживающие в приграничной зоне, ездят в Грузию за продуктами, а абхазские дети переходят мост, чтобы попасть в школу и обратно.

"Если вы спросите абхазцев, как им там живется, они скажут - отлично", - говорит мне мой гид Гоча. "На самом деле они живут как в хлеву!"

Он говорит, что абхазы и осетины оказались самыми уязвимыми - Россия добавила масло в огонь и развязалась война. В других регионах Грузии в свое время тоже были заметны следы помощи России по решению вопросов отделения.

Единственный пограничный переход за 213 км реки также является причиной, по которой местные жители используют незаконные способы переправы на другой берег. В основном, это делается, чтобы посетить места захоронений, встретиться с родственниками или добраться до собственного имущества. Еще можно добавить незаконную торговлю. Позже я встретил одного абхазского беженца, который рассказал, что единственным способом попасть на похороны его бабушки в Абхазии стала взятка пограничникам. За 400 лари (125 евро), в определенное время, он незаметно смог перейти мост и вернуться через четыре дня таким же образом.

После войны между сепаратистами Грузии и Абхазии в 1991-1993 году, в 2008 году в Абхазии произошла еще одна война - ее назвали первой европейской войной 21-го века, когда Грузия воевала с сепаратистами и российской армией, на два фронта. Абхазское меньшинство, объединив свои силы с армянами и русскими, проживающими в Абхазии, вытеснило из страны грузин, число которых тогда составляло 80% жителей. Чтобы предотвратить возвращение грузин после войны, начались запугивания и поджоги имущества. "Кто захочет вернуться в такую среду"? говорит Гоча, в чьем родном городе Зугдиди до сих пор находится более 30 000 беженцев из Абхазии.

Гоча вспоминает, как в то время в центре Зугдиди стояла российская бронетехника. Временно оккупированы были и другие грузинские города - Сенаки, Поти и Гори, из которых впоследствии российская армия отступила.

Интересно, что на Кавказе уже более ста лет существуют эстонские поселения. В Абхазии тоже. В конце 18 века царский режим заселил Кавказ христианскими поселенцами, в числе которых были и эстонцы. В течение нескольких волн миграции эстонские фермеры перебрались в Абхазию, где им была обещана земля. Так в Абхазии появились эстонские деревни Эстонка, Салме, Верхняя и Нижняя Линда, в которых даже были эстонские школы.

Как во время войны в 1990-х годах, так и во время войны в 2008 году у абхазских эстонцев была возможность репатриироваться. В 1992 году новообразованное эстонское государство самолетом осуществило эвакуацию живущих в Абхазии эстонцев.

В то время в Эстонию перевезли 170 эстонцев.

Слово "Латвия" в отношении Абхазии прозвучало в 2011 году, когда посольство Латвии в России отказалось выдавать визы нескольким абхазским гражданам - членам команды КВН "Нарты из Абхазии", которые хотели принять участие в фестивале в Юрмале. Министр иностранных дел Абхазии назвал инцидент политическим фарсом и заявил, что в ответ на действия Латвии Абхазия готова закрыть границы для граждан Латвии и планирует подать жалобу в учреждения Европейского союза.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Мне как иностранцу кажется, что атмосфера на реке Ингури отличается от той, что можно увидеть на югоосетинской границе. С одной стороны узкой реки Ингури - тихий район частных домов, с другой - Абхазия. Сосед с соседом через реку может перекрикиваться, если возникнет такая необходимость. Около одного из разрушенных мостов через реку находится контрольно-пропускной пункт с единственным полицейским, с которым можно поговорить.

Когда-то Абхазия со столицей Сухуми, известная как советская Ривьера, стала отрезанной от мира и зависимой от России территорией, и пока нет никаких признаков того, что ситуация здесь нормализуется. Еще только 23 сентября Владимир Путин издал указ о дополнительном финансировании для модернизации абхазских вооруженных сил. Россия регулярно проводит военные учения в этом протекторате.

Гоча раздражается, когда начинает рассказывать о прекращении развития страны после свержения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. "Все, что вы видите, начато Саакашвили. Дороги, электричество, освещение, реформы в армии и полиции, новый порт и курортный город Анаклия, даже новый флаг был введен при Саакашвили.

До него по улицам в темноте страшно было ходить. Даже днем было опасно. Каждую ночь происходили перестрелки - кого-то грабили, похищали, требовали выкуп. Одна банда сражалась с другой. Это было ужасно.

Теперь все забыли, как это было - повелись на провокацию Иванишвили. Жаль, сколько времени мы потеряли - 20 лет. Но вы, балтийцы, молодцы. Вы быстро избавились от рабского мышления. Здесь все грузины только пьют и бьют себя в грудь, что они гордые горцы. Посмотрите на чеченцев - самые своевольные из кавказцев. И что у них происходит в Грозном? Ничего хорошего! Никаких прав человека. Давно у первого президента Грузии Звиада Гамсахурди и чеченского лидера Джохара Дудаева была идея объединить Кавказ. Как Европа или страны Балтии. Их обоих убили.

Саакашвили называли глупым. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы с такими амбициями стремиться к переменам. Он хотел, чтобы его люди жили как в Европе и Соединенных Штатах. Много денег было потрачено на образование, развитие туризма. Во время Саакашвили люди стали чаще ездить в Европу и смотреть, как там живут. До этого я ездил в Москву и думал, что это вершина процветания. Оказалось, что нет, в Европе намного лучше. Иногда я злюсь: люди сами виноваты - избрали олигарха, а теперь живут как свиньи!" - видно, что Гоча переживает за судьбу Грузии.

На берегу Черного моря, в недавно построенном городе Анаклия, Гоча демонстрирует гордость Саакашвили - построенный на месте болота огромный курортный комплекс с современными отелями, спроектированными европейскими архитекторами, и футуристическими пляжами. Гоча ведет меня через полупустой город и шепчет, что только в августе - в конце сезона - начались работы по благоустройству и ремонту, хотя это должно было быть сделано намного раньше.

"Видишь, недавно построенный, но уже заброшенный? - Гоча показывает мне застекленное здание на берегу моря. - Если бы Саакашвили был у власти, он бы многих посадил, и надолго. Сейчас август, сезон подходит к концу, но здесь все заброшено...

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Во время Саакашвили даже коровам и свиньям было запрещено бродить по улицам. Первоначально хозяев штрафовали, но лучше всего сработало то, что солдатам разрешили забирать бездомный скот себе на мясо. Теперь, когда Саакашвили ушел, дороги и улицы Грузии снова переполнены беспризорным скотом.

- А у вас в Литве есть комары? - интересуется Гоча.

- Есть, конечно.

- Очень хотел бы съездить в страны Балтии, но эти комары...