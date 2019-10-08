Вт, 8.10.2019
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  • Восьмилетний россиянин упал замертво на уроке физкультуры на глазах одноклассников

Восьмилетний россиянин упал замертво на уроке физкультуры на глазах одноклассников

Фото иллюстративное.

ФОТО: Benis Arapovic / PantherMedia / Benis Arapovic

Восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в российской Йошкар-Оле, пишет Lenta.ru. 

Инцидент произошел в спортзале школы. «Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Следственные органы проводят проверку, на месте работает группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика. «Будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии», — рассказали представители ведомства РИА Новости.

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