Восьмилетний россиянин упал замертво на уроке физкультуры на глазах одноклассников

Восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в российской Йошкар-Оле, пишет Lenta.ru.
Инцидент произошел в спортзале школы. «Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.
Следственные органы проводят проверку, на месте работает группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика. «Будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии», — рассказали представители ведомства РИА Новости.