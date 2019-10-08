Видео: полиция просит помощи в опознании человека, который массово прокалывает шины

За более чем месяц в Пярну проколоты десятки шин. Наконец человек, который занимается порчей чужого имущества, попал на камеру видеонаблюдения. Полиция просит помощи в установлении его личности.
Злоумышленник попал на камеру 9 сентября в 21:48. Его подозревают в проколе шин нескольких автомобилей. Сколько именно неизвестно, но за последний месяц полиции поступили несколько десятков жалоб на аналогичные бесчинства.
Если вы узнаете человека на видео, полиция просит связаться с ними по телефонам 444 6568 или 5343 5613. Или сообщить по адресу kristiina.hallimae@politsei.ee.