Вт, 8.10.2019
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  • Видео: полиция просит помощи в опознании человека, который массово прокалывает шины

Видео: полиция просит помощи в опознании человека, который массово прокалывает шины

Rehvi lõhkumises kahtlustatav isik vajab tuvastamist.

ФОТО: Lääne prefektuur / video kuvatõmmis

За более чем месяц в Пярну проколоты десятки шин. Наконец человек, который занимается порчей чужого имущества, попал на камеру видеонаблюдения. Полиция просит помощи в установлении его личности. 

Злоумышленник попал на камеру 9 сентября в 21:48. Его подозревают в проколе шин нескольких автомобилей. Сколько именно неизвестно, но за последний месяц полиции поступили несколько десятков жалоб на аналогичные бесчинства. 

Если вы узнаете человека на видео, полиция просит связаться с ними по телефонам 444 6568 или 5343 5613. Или сообщить по адресу kristiina.hallimae@politsei.ee. 

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