На Штромке установят «Пиратский корабль»

На этой неделе начнутся работы по реконструкции игровых и тренировочных площадок на Штромке. На шести из восьми расположенных в приморском парке площадок планируется заменить инвентарь и установить новые аттракционы.
Большая часть нынешних аттракционов амортизирована и ремонту не подлежит. Одно из исключений – паровозик на площадке для самых маленьких. Большой корабль тоже будет демонтирован и на его месте установят новый аттракцион «Пиратский корабль». Лейтмотивом оформления площадок станет морская тематика.
«Приморский парк на Штромке очень популярен среди жителей нашего района, многие из которых гуляют здесь с детьми круглый год. Поэтому для нас очень важно, чтобы детям было интересно, и чтобы при этом их безопасность была обеспечена. Новые игровые площадки разработаны с учетом всех норм безопасности», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Песок на площадках будет заменен, кое-где планируется использовать специальное резиновое покрытие. Одна из площадок спроектирована специально для детей особыми потребностями.
Рядом с площадками планируется установить урны для мусора, предусматривающие возможность сортировки отходов. Их установка имеет в том числе и воспитательное значение – предполагается, что дети будут смотреть на подающий хороший пример взрослых и приучаться к сортировке мусора.
Проект детских площадок подготовлен архитектурным бюро Järve & Tuulik OÜ. Строительные работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проведет фирма KeskkonAtix OÜ. Реконструкция детских площадок на Штромке обойдется городу в 340 000 евро. Работы планируется осуществлять поэтапно.