Финский суд оправдал двух эстонцев, обвинявшихся в отмывании российских денег

«Решение еще не является окончательным и может быть обжаловано в апелляционном суде», - сообщил портал телерадиовещания Yle.

Согласно следствию, деньги были переведены из Финляндии сотням компаний, зарегистрированных за границей. По данным полиции, деньги поступили от организованной преступной организации в России.

Однако 44-летний россиянин, который подозревается в организации преступной деятельности, не был задержан полицией Финляндии, и ему не было предъявлено обвинений. «Предполагаемые преступления этого человека произошли в России, где финская полиция не имеет юрисдикции в стране», - сообщил портал.

Согласно предварительным материалам, эстонцы сыграли бы только промежуточную роль в деле, а фактические исполнители операции действуют, в частности, в Москве. По данным полиции, деньги изначально поступили от российских компаний и управлявшегося преступной группировкой банка, закрытого в РФ из-за подозрений в отмывании денег.

По словам полицейских, переводы были связаны с проектом строительства новой частной автомагистрали в Карелии. Стоимость автомагистрали оценивалась от 400 млн до 500 млн евро, но реализация проекта так и не была начата.

Расследование дела полиция начала в июле 2014 года. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли два ныне оправданных эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей или около 140 млн евро. Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Прокуратура для них требовала реального тюремного срока.

Кроме двух эстонцев, в поле зрения полиции попал также 44-летний российский бизнесмен, который якобы и организовал все дело. Все трое отрицали вину.

На допросах в полиции эстонцы рассказали, что деньги связаны с проектом строительства скоростных дорог в Карелии.

Так называемое Онежское шоссе должно было вести от общины Париккала в Финляндии, как минимум, до расположенного в России Петрозаводска. С этим проектом, как предполагалось, было завязано и строительство пограничного пункта в Париккала. Правительство Финляндии приняло в сентябре решение начать подготовку к открытию международного погранпункта в 2024 году.

Исполнительный директор российской дорожно-строительной компании «Северо-Западный коридор развития» сказал в 2014 году, что проектировщиком или подрядчиком станет финская компания HTR Talonrakennus, которой управляли два эстонца. Позднее выяснилось, что эта фирма не вела хозяйственную деятельность, у нее не было даже рабочих помещений.

О проектах рассказывали СМИ Финляндии, а в 2014 году проект был, по словам одного из обвиняемых, представлен в Петрозаводске президенту России.