Детальная планировка пляжа Пирита предусматривает создание павильонов и сцены

На пляжной территории планируют построить павильоны и служебные здания, расширить центр досуга Пирита и построить на участке по адресу Меривялья, 5в офисное здание высотой до двух этажей, передает Rus.ERR.

Чтобы построить здания на пляже, придется сократить запретную для строительства зону, для чего необходимо согласие Департамента окружающей среды.

Согласно планировке, на пляже Пирита появится 20 зданий, которые будут либо одноэтажными, либо до пяти метров в высоту, за исключением здания пляжных охранников, которое будет достигать семи метров.