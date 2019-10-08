Лаури критикует Кинго: некомпетентность в сочетании с высокомерием

Заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури (Партия реформ) раскритиковала министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE), назвав ее некомпетентной и высокомерной. На сегодняшнем заседании члены финансовой комиссии Рийгикогу приступили к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на будущий год, с которым, по словам Лаури, Кинго отказалась знакомить собравшихся.
«Невероятная история: так называемый министр предпринимательства отказывается в свой же финансовой комиссии Рийгикогу знакомить с бюджетом, - написала Марис Лаури на своей странице в Facebook. - Ее объяснения сводились к тому, что у нее есть чиновники, а она занимает эту должность лишь пять месяцев».
«После принятия присяги я сразу же отправилась в министерство представлять и защищать бюджет, временной промежуток составлял буквально час. Некомпетентность в сочетании с высокомерием - может ли кто-нибудь представить, что подчиненный скажет начальству, что не будет делать свою работу?» - недоумевает Марис Лаури.
На сегодняшнем заседании комиссии обсуждались следующие темы: баланс доходов и расходов в госбюджете, инвестиции, налоговое бремя, расходы на оборону, средства ЕС и расходы на социальную сферу и здравоохранение.