Юри Ратас в Афганистане: я впечатлен смелостью эстонских военных и полицейских

«Я впечатлен профессионализмом и смелостью эстонских военных и полицейских. В течение двух дней мы слышали только похвалы по поводу подготовки и самоотдачи эстонских солдат и полицейских, как служащих в Афганистане сейчас, так и вносивших свой вклад в прошлые годы», - отметил премьер-министр Юри Ратас на встрече с эстонским контингентом.

Ратас также выразил признательность близким и семьям эстонских военных. «Я высоко ценю поддержку семей и близких военных, которая позволяет этим мужчинам и женщинам вдали от дома защищать нашу общую безопасность», - сказал премьер-министр.

«Помогая афганцам самим себя защищать, мы тем самым улучшаем и делаем более безопасной жизнь местного населения. Это важно не только для настоящего и будущего Афганистана, но и для всего региона и мира», - сказал премьер-министр.

Ратас отметил очень хорошее сотрудничество с Великобританией как в Афганистане, так и в составе боевой группы НАТО в Эстонии. Эстонский пехотный взвод служит в составе Сил безопасности Кабула под командованием Великобритании.

В Афганистане в рамках миссии Resolute Support в настоящее время служит 42 эстонских военных и один представитель Департамента полиции и погранохраны, из них четыре человека базируются на севере страны в города Мазари-Шариф, а остальные – в Кабуле. Несущий службу в Калубе эстонских пехотный взвод входит в состав британской роты, куда помимо Эстонии входит еще семь стран. Всего в настоящее время в международных операциях участвует более 100 эстонских военных.

Войска НАТО с 2015 года действуют в Афганистане в рамках вспомогательно-инструкторской миссии. Цель миссии – обучать силы безопасности и различные институты Афганистана и помогать им, способствуя тем самым развитию Афганистана и укреплению безопасности в регионе. На сегодняшней день в ней задействовано более 17 000 военных из стран – членов и партнеров НАТО. Эстония вместе с союзниками постоянно представлена в Афганистане своими подразделениями с 2003 года. Правительство одобрило продолжение участия в нынешней консультационно-инструкторской миссии НАТО и в 2020 году. Мандат прошел первое чтение в Рийгикогу. Второе назначено на ноябрь.