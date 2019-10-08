Вт, 8.10.2019
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  • Фото: BMW врезался в автомобиль, в котором находились маленькие дети

Фото: BMW врезался в автомобиль, в котором находились маленькие дети

Во вторник, 8 октября, около 16:30 в деревне Лооди в волости Вильянди произошло ДТП. Как пишет Sakala, там BMW въехал сзади в Volkswagen.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, предположительно ДТП произошло из-за того, что автомобиль Volkswagen хотел повернуть налево в сторону деревни Пяйдре, но ехавший сзади BMW его почему-то не заметил и совершил наезд. По данным Кенно Соо, в Volkswagen были маленькие дети. После аварии Volkswagen был на ходу, а для BMW на место происшествия вызвали буксир.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, никто не пострадал, водители обратятся в страховые службы. «Это был наезд сзади, обычно такого рода ДТП происходят из-за внимательности», - добавил Кейск.

Некоторое время движение на этом участке было нарушено.

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