Фото: BMW врезался в автомобиль, в котором находились маленькие дети

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, предположительно ДТП произошло из-за того, что автомобиль Volkswagen хотел повернуть налево в сторону деревни Пяйдре, но ехавший сзади BMW его почему-то не заметил и совершил наезд. По данным Кенно Соо, в Volkswagen были маленькие дети. После аварии Volkswagen был на ходу, а для BMW на место происшествия вызвали буксир.