Фото: BMW врезался в автомобиль, в котором находились маленькие дети

Во вторник, 8 октября, около 16:30 в деревне Лооди в волости Вильянди произошло ДТП. Как пишет Sakala, там BMW въехал сзади в Volkswagen.
По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, предположительно ДТП произошло из-за того, что автомобиль Volkswagen хотел повернуть налево в сторону деревни Пяйдре, но ехавший сзади BMW его почему-то не заметил и совершил наезд. По данным Кенно Соо, в Volkswagen были маленькие дети. После аварии Volkswagen был на ходу, а для BMW на место происшествия вызвали буксир.
Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, никто не пострадал, водители обратятся в страховые службы. «Это был наезд сзади, обычно такого рода ДТП происходят из-за внимательности», - добавил Кейск.
Некоторое время движение на этом участке было нарушено.