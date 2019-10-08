Март Хельме обеспокоен интеграцией украинцев в русскоязычную общину

По словам Хельме, на совещании прозвучало, что европейские страны готовы вносить свой вклад в решение проблем миграции. По мнению эстонского министра, наша страна могла бы быть полезной с точки зрения оказания технической или экспертной помощи, передает Postimees.

«В своей речи я сказал, что мы понимаем эти страны, но наши способности принимать их (просителей убежища) вообще не берутся в расчет. Мы формально и неформально не присоединимся к этой инициативе, хотя со своей стороны готовы проявить солидарность в виде оказания технической помощи или проведения экспертиз», - сказал Хельме.

Хельме отметил, сейчас в Эстонии ощутимо миграционное давление с востока. Прежде всего, речь идет о странах, ранее входивших в Советский Союз. «Если мы посмотрим, то больше всего просителей убежища будет не из Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия, и только тогда идут Афганистан и подобные страны», - перечислил Хельме.

Он не видит возможности, чтобы Эстония приняла хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока: «Это очень дорого, заниматься ими, обеспечивать предусмотренные международными соглашениями пособия, находить для них опорных лиц, устраивать детей в школы и так далее».

По словам Хельме, в настоящее время у Эстонии достаточно проблем, связанных с беженцами, прибывающими из Украины, но для стран Южной Европы эта проблема не кажется настолько очевидной.