Март Хельме обеспокоен интеграцией украинцев в русскоязычную общину

До тех пор, пока EKRE находится у власти, Эстония не будет принимать иммигрантов, заявил в интервью ERR министр внутренних дел Март Хельме на прошедшей в среду в Люксембурге встрече с европейскими коллегами.
По словам Хельме, на совещании прозвучало, что европейские страны готовы вносить свой вклад в решение проблем миграции. По мнению эстонского министра, наша страна могла бы быть полезной с точки зрения оказания технической или экспертной помощи, передает Postimees.
«В своей речи я сказал, что мы понимаем эти страны, но наши способности принимать их (просителей убежища) вообще не берутся в расчет. Мы формально и неформально не присоединимся к этой инициативе, хотя со своей стороны готовы проявить солидарность в виде оказания технической помощи или проведения экспертиз», - сказал Хельме.
Хельме отметил, сейчас в Эстонии ощутимо миграционное давление с востока. Прежде всего, речь идет о странах, ранее входивших в Советский Союз. «Если мы посмотрим, то больше всего просителей убежища будет не из Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия, и только тогда идут Афганистан и подобные страны», - перечислил Хельме.
Он не видит возможности, чтобы Эстония приняла хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока: «Это очень дорого, заниматься ими, обеспечивать предусмотренные международными соглашениями пособия, находить для них опорных лиц, устраивать детей в школы и так далее».
По словам Хельме, в настоящее время у Эстонии достаточно проблем, связанных с беженцами, прибывающими из Украины, но для стран Южной Европы эта проблема не кажется настолько очевидной.
«С этим иммиграционным давлением мы оказались в затруднительном положении, но не видим достаточного понимания. Украинцы охотнее интегрируются в русскоязычную общину, а для нас это культурная и демографическая проблема», - заключил Хельме.