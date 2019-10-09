Ср, 9.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейтинги партий: реформисты по-прежнему недосягаемы для конкурентов

Рейтинги партий: реформисты по-прежнему недосягаемы для конкурентов

Tallinn, EESTI 30AUG19 Fotol Kaja Kallas tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

За последнюю неделю уровень общественной поддержки основных политических сил существенно не изменился.

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 10 сентября по 8 октября, пишет Rus.ERR.

За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 34,7% избирателей, что на 0,5% больше, чем на прошлой неделе.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы, рейтинг которых за неделю снизился на половину процентного пункта до 22,8%; третье место по-прежнему занимает EKRE (16,8%), за которыми следуют социал-демократы (7,9%) и "Отечество" (6,7%).

Совокупная поддержка входящих в правительственную коалицию партий (46,3%) продолжает превышать суммарный рейтинг оппозиции (42,6%).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ