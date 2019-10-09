Рейтинги партий: реформисты по-прежнему недосягаемы для конкурентов

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 10 сентября по 8 октября, пишет Rus.ERR.

За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 34,7% избирателей, что на 0,5% больше, чем на прошлой неделе.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы, рейтинг которых за неделю снизился на половину процентного пункта до 22,8%; третье место по-прежнему занимает EKRE (16,8%), за которыми следуют социал-демократы (7,9%) и "Отечество" (6,7%).