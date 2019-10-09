Парламент Нидерландов одобрил расследование о роли Украины в деле MH17

Решение было принято единогласно, написал депутат партии "Христианско-демократический призыв" Крис ван Дам в своем микроблоге Twitter во вторник, 8 октября. Парламентариев интересует, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом во время конфликта на востоке страны.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake #MH17. @StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) 8 октября 2019 г.

Трагедия рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от России представить свою официальную позицию о крушении воздушного судна. Он передал российским властям жалобы 380 родственников погибших пассажиров, которые считают Россию прямо или косвенно ответственной за трагедию.

Международная следственная группа назвала имена подозреваемых

В июне Международная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе. Согласно данным JIT, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.