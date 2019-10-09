Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной

Байлз 8 октября завоевала золотую медаль в командных соревнованиях в составе сборной США на чемпионате мира в Штутгарте. Для американки эта награда стала 21-й в карьере на мировых первенствах. Таким образом она превзошла достижение россиянки Светланы Хоркиной, на счету которой 20 медалей.

В ноябре прошлого года Байлз установила рекорд по количеству побед в личном многоборье на чемпионатах мира. Тогда она завоевала четвертое золото в карьере и тоже обошла Хоркину, которая побеждала в многоборье трижды.