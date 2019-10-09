Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Как напомнил глава Минспорта Павел Колобков, на основании технического доклада и отчета по расследованию WADA сформировало 31 пункт, по которым попросило уточнений.

"Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. На каждый вопрос эксперты дали объяснения", — добавил министр.

Он выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования.

"Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", — заключил Колобков.

В сентябре стало известно, что WADA начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты WADA рассмотрят эти объяснения 23 октября.