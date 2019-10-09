Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщaeт Р-Спорт.
Как напомнил глава Минспорта Павел Колобков, на основании технического доклада и отчета по расследованию WADA сформировало 31 пункт, по которым попросило уточнений.
"Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. На каждый вопрос эксперты дали объяснения", — добавил министр.
Он выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования.
"Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", — заключил Колобков.
В сентябре стало известно, что WADA начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.
У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты WADA рассмотрят эти объяснения 23 октября.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Согласно правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, в случае несоответствия национального антидопингового агентства кодексу WADA Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет будут отстранены от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.