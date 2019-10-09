Ср, 9.10.2019
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Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

RUSADA.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщaeт Р-Спорт.

Как напомнил глава Минспорта Павел Колобков, на основании технического доклада и отчета по расследованию WADA сформировало 31 пункт, по которым попросило уточнений.

"Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. На каждый вопрос эксперты дали объяснения", — добавил министр.

Он выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования.

"Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", — заключил Колобков.

В сентябре стало известно, что WADA начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты WADA рассмотрят эти объяснения 23 октября.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Согласно правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, в случае несоответствия национального антидопингового агентства кодексу WADA Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет будут отстранены от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.

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