Кузнецов провел первый матч после дисквалификации за кокаин, российские вратари в НХЛ дружно провалились

"Даллас" и "Вашингтон" померились силами в столице США. У "Кэпиталз" первый матч после дисквалификации провел россиянин Евгений Кузнецов, который открыл счет в матче откликнувшись на передачу Зигентхалера. Далее шла равная игра, в которой соперники обязательно сравнивали счет после того, как "Даллас" или "Вашингтон" выходили вперед. У гостей одну из шайб забросил Александр Радулов. Он же ассистировал победной шайбе Тайлера Сегина в овертайме встречи, завершившейся победой "Далласа" 4:3.

Андрей Свечников из "Каролины" никак не может открыть счет своим голам в этом сезоне, но очки за передачи набирает исправно. Две передачи Свечникова помогли "Каролине" на выезде обыграть "Флориду" 6:3. У южан шайбой отметился Евгений Дадонов. Российский вратарь "Пантер" Сергей Бобровский пропустил четыре гола после 14 бросков и был заменен еще в первом периоде.

Заменили после четырех пропущенных шайб и Семена Варламова. Российский голкипер в матче "Айлендерс" - "Эдмонтон" (2:5) сел на лавку в середине второго периода, пропустив четыре шайбы после 19 бросков.

"Питтсбург" без Евгения Малкина проиграл 1:4 "Виннипегу" в составе которого ассистентским хет-триком отметился финн Патрик Лайне. Илья Ковальчук помог голом и двумя ассистами "Лос-Анджелесу" в гостях одолеть "Калгари".

Результаты остальных матчей:

"Детройт" - "Сан-Хосе" 1:3