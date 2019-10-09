"Барселону" могут ожидать большие финансовые проблемы

По информации ESPN, каталонскому клубу необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы сохранить финансовую стабильность.

«Барса» рассчитывает получить требуемую сумму, если будет продан полузащитник Иван Ракитич, а «Бавария» выкупит контракт Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что у 31-летнего Ракитича испортились отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде, хорватский футболист недоволен количеством игрового времени в новом сезоне. Ранее к нему проявляли интерес «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ».

Коутиньо может быть выкуплен «Баварией» за 120 миллионов евро до конца текущего сезона, однако мюнхенцы еще не сообщили о желании завершить сделку.