У рожающих в «неправильное время» появилась новая надежда

Похоже, для женщин, уходящих в декретный отпуск в конце года, забрезжила надежда. После выхода статьи Postimees председатель финансовой комиссии Айвар Кокк («Отечество») предложил министру финансов Мартину Хельме изменить Закон о подоходном налоге таким образом, чтобы уходящим в конце года декретный отпуск женщинам не приходилось нести дополнительные финансовые расходы в связи с родами в «неправильное время». В Министерстве финансов обещали обозначить свою позицию в течение этой недели.

В субботу Postimees во второй раз писал о бреши в Законе о подоходном налоге, из-за которой рожающие в конце года женщины вынуждены доплачивать государству подоходный налог. Поскольку данная проблема не касалась женщин, рожавших в любое другое время, можно было говорить о том, что закон не был равным для всех.

В то же время о данной проблеме писали уже в январе. Тогдашний глава финансовой комиссии Михаил Стальнухин обещал заняться проблемой. Но воз и ныне там.

Дело может сдвинуться с мертвой точки

Теперь появилась надежда, что дело может сдвинуться с мертвой точки. Правда, изменения могут вступить в силу лишь со следующего года. Поэтому рожающим в этом году, скорее всего, придется доплатить подоходный налог.

Как стало известно, председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк предложил министру финансов Мартину Хельме изменить Закон о подоходном налоге. «Финансовая комиссия сделает Минфину предложение подготовить поправку к Закону о подоходном налоге, которая позволит рожающим в конце года получить декретные не одним платежом, а разбить его на части», - говорится в отправленном Хельме письме.

Интересно, что изменение порядка выплат декретных находится в компетенции Министерства социальных дел, а не Министерства финансов. Но брешь в законе была допущена именно со стороны Минфина.

Postimees не удалось пообщаться с Айваром Кокком, но пресс-секретарь «Отечества» Карл Сандер Казе прокомментировал ситуацию. По словам Казе, в Закон о подоходном налоге и так планировали внести одну поправку, поэтому проблема, с которой столкнулись рожающие в конце года женщины, может быть решена в конце этого года.

Казе пояснил, что начиная с весны 2021 года для семей, в которых имеется как минимум трое детей, планировалось ввести дополнительную льготы при учете подоходного налога. «Для этих целей необлагаемый годовой доход семьи, в которой воспитывается не менее трех детей, будет дополнительно увеличен на 1200 евро», - поведал Казе о внесенном в коалиционный договор предложении.

По словам Казе, для воплощения данного предложения в жизнь потребуется менять закон. «Это одна из причин, почему Ацйвар Кокк обратился в Министерство финансов. При внесении поправок в закон в Минфине могли бы также найти решение проблемы с выплатой декретных», - сказал Казе и добавил, что важнее всего найти решение возникшей проблеме.

Решение примут на этой неделе

На вопрос о том, что изменения также вступят в силу лишь в 2021 году, Казе ответил отрицательно.

«Если говорить о необлагаемом доходе, то закон должен вступить в силу в следующем году, потому что возврат переплаченного подоходного налога происходит по итогам прошлого года. Деньги, которые люди получат в апреле 2020 года — это налог, возвращенный за предыдущий год», - пояснил он.

Пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре подтвердила, что министерство планирует дать ответ финансовой комиссии в течение этой недели.