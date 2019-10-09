В Санкт-Петербург по электронной визе: первые отзывы иностранцев

Бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург и Ленобласть действуют с 1 октября 2019 года. По такой визе граждане 53 стран могут провести в северной столице и окрестностях до восьми суток. Электронную визу можно оформить и получить в личном кабинете на сайте консульского департамента МИД РФ. Погранслужба ФСБ подсчитала, что к 7 октября нововведением чаще других пользовались граждане Эстонии (286 пересечений границ), Латвии (76) и Литвы (75). Германия в этом списке на шестой позиции с 32 пересечениями. Первые обладатели электронных виз рассказали DW о своих впечатлениях.

Оформить визу за 10 минут, получить за день

Фотограф из Таллинна Лия Устинова узнала о новых, упрощенных возможностях въезда в Санкт-Петербург пару месяцев назад из газеты. Говорит, что сначала не поверила, думала, что правительство России отложит решение на потом. Ей самой виза ни к чему, но она давно хотела познакомить своего молодого человека - итальянца Алессандро - с родителями, которые живут в Петербурге. Раньше для этого нужно было оформить ему приглашение, потратить деньги и неизвестно сколько времени.

"Мы с Алессандро зашли на сайт МИД России 30 сентября, оформили черновик заявки на визу, а 1 октября отправили", - говорит Лия. Девушка признается, что боялась отказа: ее молодой человек ни разу не был в России и пока не имеет в Таллинне работы. Но опасения не подтвердились. "Я очень удивилась, когда на следующий день после заявки виза была готова", - рассказывает Лия Устинова.

Оформление заявки заняло у Лии и Алессандро не более 10 минут. Чтобы получить визу, нужно указать свои паспортные данные, место работы, цель поездки и родственников в России, если таковые имеются. Последний пункт - загрузка фотографии. Алессандро сфотографировался на телефон на фоне белого шкафа - то есть даже за фотографией им не нужно было выходить из дома в фотоателье.

Но не у всех этап оформления заявки прошел гладко. Гражданка Латвии Катя Ольшевская рассказала DW, что система не хотела принимать ее фотографии: то фон не подходит, то размер. Впрочем, жительница Риги уверена, что справится с этой задачей: в соцсетях она уже почитала отзывы, как это лучше сделать. Билеты на автобус Катя Ольшевская с подругой взяла, не дожидаясь получения визы. В Санкт-Петербург они планируют приехать в середине октября. "Я езжу в Россию как турист, - рассказывает она. - У меня в Петербурге друзья, я часто там бываю".

Виза в Петербург: бесплатно и быстро

Введение электронных виз пока не сказалось на загруженности пограничных зон. Для гостей с электронными визами доступны 9 пунктов пропуска, включая аэропорт Пулково и пункты пропуска на границе с Финляндией "Брусничное" и "Торфяновка". На поезде пересечь границу с электронной визой пока нельзя.