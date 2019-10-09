Легендарный игрок сборной Гeрмании решил повесить бутсы на гвоздь

"Дорогие болельщики! Время пришло. Я завершу карьеру игрока в конце этого сезона. Хочу поблагодарить вас и команды, за которые я играл. Это "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго" и сборная Германии. И, конечно же, я хочу поблагодарить свою супругу Ану Иванович и мою семью за поддержку. Завершение карьеры игрока вызывает ностальгию, но я с нетерпением жду новых вызовов, которые ожидают меня в ближайшее время. Большое всем спасибо за время, которое мы провели вместе", - написал Швайнштайгер.