Легендарный игрок сборной Гeрмании решил повесить бутсы на гвоздь

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер объявил, что по окончании текущего сезона намерен завершить карьеру игрока.
О своем решении 35-летний полузащитник сообщил на странице в Facebook. На данный момент Швайнштайгер выступает за клуб американо-канадской лиги MLS "Чикаго Файр".
"Дорогие болельщики! Время пришло. Я завершу карьеру игрока в конце этого сезона. Хочу поблагодарить вас и команды, за которые я играл. Это "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго" и сборная Германии. И, конечно же, я хочу поблагодарить свою супругу Ану Иванович и мою семью за поддержку. Завершение карьеры игрока вызывает ностальгию, но я с нетерпением жду новых вызовов, которые ожидают меня в ближайшее время. Большое всем спасибо за время, которое мы провели вместе", - написал Швайнштайгер.
В составе мюнхенской "Баварии" Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 года. В составе национальной команды он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.