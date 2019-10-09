Рейтинг конкурентоспособности: Эстония ощутимо опередила Латвию и Литву

Эстония заняла 31-е место в рейтинге конкурентоспособности национальных экономик Всемирного экономического форума, опередив по этому показателю остальные страны Балтии.
На первое место в рейтинге вышел Сингапур, оттеснив на вторую позицию США, а замыкает тройку лидеров Гонконг, пишет Rus.ERR.
Из соседних с Эстонией стран Финляндия заняла в рейтинге 11-е место, Литва - 39-е, Латвия - 41-е, а Россия 43-е.
Наиболее конкурентоспособным конгломератом стран остается Азиатско-Тихоокеанский регион, но Европа и США отстают от него лишь незначительно.
В отчете отдельно выделены Северные страны как наиболее технологически развитые, инновационные и динамичные, при этом имеющие более высокие жизненные стандарты и социальную защиту.