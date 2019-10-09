Рейтинг конкурентоспособности: Эстония ощутимо опередила Латвию и Литву

На первое место в рейтинге вышел Сингапур, оттеснив на вторую позицию США, а замыкает тройку лидеров Гонконг, пишет Rus.ERR.

Из соседних с Эстонией стран Финляндия заняла в рейтинге 11-е место, Литва - 39-е, Латвия - 41-е, а Россия 43-е.

Наиболее конкурентоспособным конгломератом стран остается Азиатско-Тихоокеанский регион, но Европа и США отстают от него лишь незначительно.