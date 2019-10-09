В продукции завода M.V.Wool снова нашли бактерию листерии

По сообщению ERR, вчера из лаборатории Ветеринарно-пищевого департамента якобы поступило официальное подтверждение того, что в ходе взятия проб на рыбном производстве M.V.Wool была обнаружения бактерия листерии.

«Мне вечером после работы – около 18 часов – позвонил вице-канцлер, который сказал, что, похоже, в пробах найдены новые следы, большего я не знаю», - сказал Ярвик.

Министр неоднократно повторил в передаче, что нельзя связывать имеющиеся случаи смерти с рыбным производством M.V.Wool: «До тех пор, пока у меня на столе нет конкретных доказательств, – а их нет до сих пор – я не могу утверждать, что от продукции M.V.Wool кто-то умер. Путь Ветеринарно-пищевой департамент или еще кто-то представит мне конкретные доказательства. Путь это будет справка о смерти, или что-то еще, в которой будет написано, что умерли в результате этого». Министр добавил, что и замалчивать эту тему неправильно: «Нужно проверять, я скорее требую этого».

«Если сегодня вечером пришла новость о том, что в пробах есть еще отклонения, то поговорим об этом завтра, а у руководителя Ветеринарно-пищевого департамента есть право провести санацию завода, закрыть его на основании закона. Об этом нужно сразу оповестить министра, и министр своим постановлением может ввести мораторий или исходящий из закона порядок, назначить период, в течение которого завод будет находиться под контролем, и иные условия, но ко мне до сих пор не обращались, - продолжил Ярвик. – Если оттуда на мой стол лягут какие-то документы, у меня есть возможность принять решение».

PR-фирма Corpore, представляющая интересы M.V.Wool, разослала в СМИ пресс-сообщение, в котором утверждается, что Ветеринарно-пищевой департамент вчера потребовал разъяснений по поводу взятых 1 октября проб на листерии. На производстве M.V.Wool была взята 21 проба с поверхностей и четыре пробы сырья, в которых бактерия листерии не была обнаружена. Из 15 проб готовой продукции лишь в одной обнаружились листерии: «Вся партия этой продукции по-прежнему находится на заводе M.V.Wool».

«Пробы, взятые из той же партии продукции аккредитованной и независимой лабораторией, не показали наличия листерии. Предприятие ответит на требование Ветеринарно-пищевого департамента, и выразит желание провести повторный тест, чтобы определить, безопасна ли продукция. По отношению к продукции, выходящей с завода M.V.Wool, введена нулевая толератность к бактерии листерии», - добавил представитель предприятия.

В то же время Ветеринарно-пищевой департамент взял пробы и в розничной продаже, которые, по заведениям завода, все оказались чистыми. M.V.Wool объяснил, что поскольку бактерия листерии находится в природе повсюду, то на рыбном производстве делают все от них зависящее, чтобы проверять сырье на наличие бактерии. И все же, по словам представителей завода, остается вероятность того, что в какой-то отдельной рыбе окажется эта бактерия, а потому в отношении сырой продукции из рыбы введены критерии пищевой безопасности, которые допускают содержание бактерии в объеме до 100 КОЕ/г.

«Опубликованный в июне отчет Европейского департамента пищевой безопасности подтверждает, что начиная с прошлого года, в пробах, взятых в помещениях M.V.Wool, показатели были меньше 10, а пару раз они достигали 40 единиц. Превышающие предельные нормы показатели были представлены на французском предприятии розничной торговли (400 единиц) и на датском предприятии оптовой торговли (более 570 единиц). В обоих случаях у M.V.Wool есть документальное подтверждение того, что была нарушена температура хранения товара и проблема возникла в последующей цепи заморозки», - пишет M.V.Wool.