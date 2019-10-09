Галерея: Кальюлайд обсудила с Меркель построение цифрового общества

«Разумеется, переход на цифровые услуги сопровождается рисками, но преимущества дигитализации больше рисков. Публичный и частный сектор Эстонии с готовностью делятся своим опытом и технологическими решениями по построению безопасного электронного управления», - сказала президент. Также на встрече обсуждалась важность цифровой идентичности и способы ее внедрения в Германии.

Кальюлайд и Меркель также обсудили, каким мог бы быть фокус председательства Германии в ЕС в сфере цифровых технологий. «ЕС мог бы возглавить дигитализацию, если мы сможем предпринять необходимые для этого шаги: например, дать своим гражданам цифровые удостоверения личности. У нас уже есть преимущества в виде правового пространства», - сказала президент Эстонии.

Президент Кальюлайд на один день посетила Германию с рабочим визитом. Днем она рассказала чиновникам высшего ранга Министерства здравоохранения Германии о системе электронного здравоохранения Эстонии и обсудила варианты создания общеевропейской открытой электронной системы здравоохранения, которая соответствовала бы различным потребностям и одновременно была бы безопасной.