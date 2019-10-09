Цены на квартиры продолжают расти

Медианная стоимость квадратного метра в квартире в первом полугодии достигала 1382 евро, сообщил департамент. В первом полугодии в Эстонии совершили 11 331 сделку с квартирной собственностью, что на 0,9 процента больше, чем год назад, но на 0,9 процента меньше, чем за второе полугодие 2018 года.

По всей Эстонии совершили сделок на сумму около 839 млн евро, что примерно на 14 млн евро (1,7 процента) больше в годовом сравнении. По сравнению с предыдущим полугодием совокупная стоимость сделок выросла на 18 млн евро (2,2 процента).

Львиная доля рынка квартир (83 процента) расположена в уездах Харью, Тарту, Пярну и Ида-Виру, а 54 процента — в трех уездных центрах Таллинне, Тарту и Пярну.

В Таллинне медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1862 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 5,1 процента. В Харьюском уезде медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1758 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 3,9 процента.

В Тартуском уезде медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1 352 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 1,7 процента. В Тарту медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1 437 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 4 процента.

В Пярнуском уезде медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1 056 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 5,8 процента. Внутри уезда показатель был выше всего в городе Пярну, где медианная цена квартирной собственности составила в первом полугодии 1270 евро за кв. м, в годовом сравнении она выросла на 6,1 процента.