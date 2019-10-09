Эстонский школьник спас от смерти сбежавшего из больницы 81-летнего Ильмара

«Ребенок поспешил в школу и тот час же попросил учителя сообщить в центр тревоги о нуждающемся в помощи человеке. Отправившиеся на место происшествия полицейские установили, что это и есть разыскиваемый 81-летний Ильмар. Несмотря на холод и легкую одежду пожилой мужчина как-то пережил ночь и, по словам медиков, с ним все в порядке. Скорая помощь отвезла его обратно в медучреждение», - описал Виссель.

Он благодарит всех, кто содействовал поискам. Особую благодарность полицейский выразил школьнику, который не растерялся, заметив нуждающегося в помощи человека.

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 81-летнего мужчины, который вчера вечером самовольно покинул Южно-Эстонскую больницу в волости Выру.