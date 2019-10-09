Эстонский школьник спас от смерти сбежавшего из больницы 81-летнего Ильмара

Полицейский Ранно Виссель рассказал, что сегодня утром школьник заметил близи стадиона Антсла лежащего на земле человека. Оказалось, что это был объявленный ранее в розыск 81-летний Ильмар.
«Ребенок поспешил в школу и тот час же попросил учителя сообщить в центр тревоги о нуждающемся в помощи человеке. Отправившиеся на место происшествия полицейские установили, что это и есть разыскиваемый 81-летний Ильмар. Несмотря на холод и легкую одежду пожилой мужчина как-то пережил ночь и, по словам медиков, с ним все в порядке. Скорая помощь отвезла его обратно в медучреждение», - описал Виссель.
Он благодарит всех, кто содействовал поискам. Особую благодарность полицейский выразил школьнику, который не растерялся, заметив нуждающегося в помощи человека.
Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 81-летнего мужчины, который вчера вечером самовольно покинул Южно-Эстонскую больницу в волости Выру.
Вчера, 8 октября, около 21:00 полиция получила сообщение, что Южно-Эстонскую больницу самовольно покинул 81-летний Ильмар. По словам персонала больницы, около 20:00 он вышел на улицу покурить и в палату больше не вернулся. Полиция тут же приступила к поискам, в ходе которых с помощью дрона и с привлечением служебной собаки были осмотрены окрестности больницы и близлежащий лес. После общения с родственниками было проверено место проживания Ильмара в Антсла. Найти там мужчину не удалось.