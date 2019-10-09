Китай открыл новый торговый путь в Европу протяженностью 12 000 км

Пока что самой крупной импортной партией транспортных средств из задекларированных на границе была партия из 576 произведенных в Европе автомобилей.

Автомобили начали свой путь из порта Бремена 27 сентября и достигли китайской границы по железной дороге в начале этой недели. Транспортный коридор помимо Казахстана проходит также через Польшу и Россию.