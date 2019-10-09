Ср, 9.10.2019
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Китай открыл новый торговый путь в Европу протяженностью 12 000 км

Chongqingi kaubarongijaam Hiinas.

ФОТО: CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS

Китай открыл новый сухопутный транзитный путь, который использует пограничный пункт в китайском Хоргосе, расположенный на границе между Китаем и Казахстаном, и часть других евразийских транзитных коридоров, пишет ERR.

Пока что самой крупной импортной партией транспортных средств из задекларированных на границе была партия из 576 произведенных в Европе автомобилей. 

Автомобили начали свой путь из порта Бремена 27 сентября и достигли китайской границы по железной дороге в начале этой недели. Транспортный коридор помимо Казахстана проходит также через Польшу и Россию. 

Второй евразийский торговый путь соединяет Западный Китай с Роттердамом, его длина составляет почти 12 000 км. 

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