По ту сторону иронии: сталинская реальность на современной сцене

По всей видимости, "Слава" - это лучший спектакль Константина Богомолова. В нем такая тонкая ирония, что ее можно не заметить вообще и воспринять происходящее на сцене на чистом глазу. В нем сюжетность, занимательность сочетается с интеллектуальными обобщениями, обеспечивая возможность смотреть спектакль с разной степенью подготовки к такому опыту. В нем ведется разговор о самой сложной дилемме сегодняшнего дня – об отношении к советскому человеку, сталинской эпохе и идеологическому искусству 1930-х. В БДТ реализована мечта, которая в свое время не смогла воплотиться на сцене Московского Художественного театра, – постановка пьесы Виктора Гусева «Слава», которая была заметной репертуарной пьесой в 1930-е, а затем, как множество других советских идеологических пьес, сошла с репертуара.

Константина Богомолова увлекает возможность изучить стиль сталинского неоклассического искусства, в котором рельефно проявляется человек советского времени. В этом изучении стиля скрыта двойная ирония. В «Славе» рассказывается о героическом поступке взрывника Мотылькова, который отвел лавину с горы, грозящей уничтожением электростанции, самого города и – самое главное - статуи Ленина. Здесь человек подчинен государственной идее, он требует и ожидает возможности героического самоотречения. Здесь сражаются, как в идеологической пьесе 1930-1950-х годов, хорошее и лучшее (это спор за первенство совершить подвиг двух героев Маяка и Мотылькова, они художником Ларисой Ломакиной одинаково просто одеты, чтобы подчеркнуть идею взаимозаменяемости, «что тот солдат, что этот»).

Двойная ирония тут, пожалуй, вот в чем – Богомолов возводит советское идеологическое искусство в ранг античной трагедии, показывает ее корни, словно возвращает сталинский ампир в холодную, ледяную античность и тут же иронизирует над несоответствием, несовершенством такого тождества. За пафосом этой иронии можно и не заметить, но она - есть. Мы, зрители, никогда не можем угадать, в какой момент спектакля режиссер повергнет нас в пафос, а в какой – сыронизирует. Именно поэтому и оценки спектакля самые разнообразные: кому-то даже кажется, что Богомолов возрождает на сцене сталинский театральный кодекс, героизирует заново то, что поражено иронией.