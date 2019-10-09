Противоречиво оцениваемая формула Штайнмайера вызвала протесты в украинском обществе. Закончилась ли эра популярности президента Владимира Зеленского?

Сообщение президента Украины Владимира Зеленского о готовности принять так называемую формулу Штайнмайера вызвало широкие дискуссии в украинском обществе. Принимая во внимание, что главная цель формулы - добиться мира на Украине, основываясь на наделении Донбасса особым статусом, многие жители Украины истолковали шаг президента как готовность капитулировать.

В воскресенье, 6 октября, более чем в 30 украинских городах, а также в Праге на улицы вышли тысячи людей с такими слоганами как «Остановим капитуляцию!» и «Слушай нацию!». Портал lsm.lv сообщает, что главной целью было высказать недовольство принятым Зеленским курсом по прекращению войны в Донбассе. Чтобы не допустить капитуляции Украины, протестующие уже успели выдвинуть правительству несколько требований, к примеру, чтобы на оккупированных Россией территориях была введена государственная политика по отношению к России. Лидеры протестующих также указали, что в реализации формулы Штайнмайера впереди еще несколько шагов (в том числе прогон через парламент). В рамках этого шага у Зеленского еще есть возможность остановиться и послушать своих избирателей.

Протесты продолжились и в понедельник, 7 октября. Участники протестов выразили мнение, что Зеленский не отвечает на вопросы народа о законопроекте, который он готовится подать на рассмотрение в парламент. Кроме того, люди встревожены, что нет информации о том, что именно Зеленский готовится подписать на ожидающейся встрече Нормандского формата, где будут участвовать он, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

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Принимая во внимание, что украинское общество снова начало кипеть, появляется вопрос: неужели медовому месяцу Зеленского пришел конец? Потрачен ли выделенный ему кредит доверия общества? Об этом портал Русский TVNET снова спросил у экспертов по международным отношениям.

Пришел ли медовому месяцу Зеленского конец?

Политолог Андис Кудорс указывает, что Зеленский уже в своей предвыборной кампании пытался играть на ожиданиях общества прекратить конфликт на Украине. Кроме того, украинское общество от этого конфликта устало. По этой причине эксперт не считает, что от таких небольших шагов его популярность может пострадать чувствительно. «В украинском обществе существуют ожидания, что будет мир. Длительные военные действия всегда утомляют все стороны», - сказал Кудорс.

Политолог также считает, что формула Штайнмайера - компромиссный шаг в направлении России, однако он не такой и большой и возмутительный.

«Он в конце концов работает с целью - что мне сделать, чтобы не стреляли?» - сказал Кудорс.

Кроме того, Зеленский, скорее всего, считался с тем, что определенной части общества его действия не понравятся. В высказываниях президента уже ранее появилось понимание, что в Украине есть более или менее радикально настроенные жители. Соответственно - в своих высказываниях он пытался лавировать. «Вопреки отступления от острой позиции Порошенко, Зеленский, публично общаясь в Владимиром Путиным, использовал риторику, которая могла бы понравиться всем сторонам (в том числе острейшим патриотам Украины). К примеру, он сказал - время поговорить о тех, кого там нет. Это такое сочетание слов, которая украинская сторона с иронией использует о сообщении пропагандистов, что на Донбассе нет российского военного присутствия», - указал Кудорс.

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В свою очередь ведущий исследователь Латвийского внешнеполитического института Марис Анджанс говорит, что понятно, что база поддержки президента пострадает. Среди его избирателей были и люди, которым ближе продвигаемые Петром Порошенко идеи более строгой позиции, однако которые захотели, чтобы в стране решили коррупционные проблемы. Многие просто хотели видеть какие-то изменения и новые лица в правительстве.

При этом Анджанс указал, что протесты нельзя и переоценивать.

Падение популярности Зеленского точно не будет фундаментальным, и у Украины есть уже сравнительно большой опыт с протестами.

«Здесь точно важно понаблюдать за дальнейшим развитием формулы Штайнмайера. Если с принятым с ней политическим курсом будут наблюдаться какие-то неудачи, то падение поддержки Зеленского может быть большим» , - говорит Анджанс.

Самое категоричное мнение у президента Балтийского фонда безопасности и ассоциированного исследователя Латвийского внешнеполитического института Олева Никерса. «Падение популярности Зеленского очевидно. Мы видели эти большие протесты в Киеве именно в связи с формулой Штайнмайера. В результате всего этого мы можем пережить на Украине куда более крупный политический кризис, чем мы сейчас можем представить. Украинское общество считает, что этой попыткой стабилизировать ситуацию в Восточной Украине фактически легимитируется царящая там ситуация и Россия опять добьется того, что хочет», - говорит Никерс.

Он также не согласен с тем, что обществу Украины добиться мира на Донбассе было бы важнее уступок перед Россией. «Жители Украины выразили желание и доказали, что готовы бороться за свою страну до последнего. Конечно, есть желание закончить конфликт, но есть вопрос - какой ценой? По-моему, многим она может показаться слишком высокой и не соответствующей интересам Украины», - отметил Никерс.

Галерея: первый рабочий визит Зеленского в Донбасс

Зеленский как нормализованный политик

Эксперты также согласны, что в своем плане мы здесь можем наблюдать за политическим ростом Зеленского. Он начал позиционироваться и играть в компромиссную игру, которая очень необходима в создании политики. «Его процесс обучения был очень быстрым, и вокруг него есть и люди, которые в украинской политике пережили куда больше. Я думаю, он человек, который может учиться и адаптироваться.

Кроме того, конвенциональная политика обычно позволяет популистам корректировать свои действия и речь. Это автоматически приводит к некоторому падению популярности в глазах избирателей.

Там ничего нельзя делать. Пока что необходимо наблюдать, как ему удастся справиться с протестами, которые проходят в той части общества, которая хотела бы видеть более строгую позицию по отношению к России. Я думаю, легко ему не будет», - пояснил Кудорс.

В свою очередь Олев Никерс говорит, что Зеленский однозначно стал рациональным игроком, которого ждут как его международные партнеры, так и Владимир Путин. «Согласие на формулу Штайнмайера и предложение стабилизировать ситуацию в Восточной Украине показывает, что его реальная политическая зрелость наконец наступила», - указал Никерс.

Галерея: на Майдане в Киеве протестуют против формулы Штайнмайера