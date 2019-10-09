Лавров: действия США на северо-востоке Сирии могут всколыхнуть весь регион

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил об опасности действий США на северо-востоке Сирии, которые, по его словам, могут привести к дестабилизации обстановки во всем регионе.
"Американцы, конечно же, должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись в последние пару-тройку лет, они просто являются прямым нарушением требований резолюции СБ ООН об уважении территориальной целостности Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Нур-Султане в среду.
Лавров напомнил, что США организовывали там квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему.
"Это очень опасная игра. Я вот убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами (...), - они крайне встревожены тем, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать", - подчеркнул Лавров.