Лавров: действия США на северо-востоке Сирии могут всколыхнуть весь регион

"Американцы, конечно же, должны понимать, что те процессы, которые при их участии на северо-востоке Сирии развернулись в последние пару-тройку лет, они просто являются прямым нарушением требований резолюции СБ ООН об уважении территориальной целостности Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Нур-Султане в среду.

Лавров напомнил, что США организовывали там квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему.