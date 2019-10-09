Ср, 9.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Глава РУСАДА рассказал, каким может быть наказание России за подделку информации о допинг-пробах

Глава РУСАДА рассказал, каким может быть наказание России за подделку информации о допинг-пробах

Глава РУСАДА Юрий Ганус (справа)

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус оценил последствия, которые грозят российскому спорту в случае подтверждения информации о подделке данных Московской лаборатории.

«Какое решение примет ВАДА? Оно будет строгим. Речь идет о рецидиве, о повторном нарушении и использовании прежних методов. Это большая проблема, и её стоит ждать. Если российские спортивные власти не смогут найти некоторые ответы, а я даже не могу представить, какими могут быть эти ответы, то решение ВАДА может быть предельно строгим. Будут введены существенные ограничения для спортсменов, для спортивной юрисдикции в целом. Будет ограничена возможность проведения соревнования на территории России, а также изменится роль официальных лиц в спортивном руководстве. Хуже всего то, что этой ситуации уже пять лет и ещё некоторое время всё будет продолжаться", — цитирует Гануса Championat.com.

Вчера, 8 октября, Минспорт России направил ВАДА письмо по ситуации с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.

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