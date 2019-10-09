Неожиданный поворот: Swedbank прекращает все сделки с наличными в иностранной валюте

Swedbank сообщил, что 9 декабря прекращает осуществлять сделки с наличными в иностранной валюте, поэтому с этого дня в представительствах банка можно будет оперировать только евро (наличными). Причиной называется снизившийся спрос, пишет Postimees.
В последние годы количество сделок с наличными в иностранной валюте в представительствах значительно снизилось. За изменениями поведения клиентов, прежде всего, стоит расширение еврозоны и увеличение использования банковских карт за рубежом, сообщил банк.
Изменение касается сделок с наличными в иностранной валюте, производимых в представительствах банка – обмен валюты, выплаты со счета или взносы на счет в иностранной валюте.
Осуществление переводов в иностранной валюте в представительствах и конвертации валюты, а также сделки и переводы в валюте, осуществленные в интернет- и мобильном банке продолжатся в обычном порядке.
В случае если клиент Swedbank не согласен с изменениями, он может расторгнуть договор с банком, сообщив об этом не позднее 8 декабря. Отсутствие извещения банк будет рассматривать как согласие с изменениями.