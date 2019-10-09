Ср, 9.10.2019
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"Ювентус" собрался вернуть Поля Погба

Поль Погба

ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images

«Ювентус» предпримет новую попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе 2020 года, сообщает  «Чемпионат».

Согласно информации источника, «старая синьора» предложит «красным дьяволам» за 26-летнего хавбека Марио Манджукича и Эмре Джана.

Погба является воспитанником клуба «Манчестер Юнайтед». Летом 2012 года Поль перешёл в «Ювентус» в качестве свободного агента. Спустя 4 сезона «Манчестер Юнайтед» вернул полузащитника, заплатив туринскому клубу € 70 млн. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.

Соглашение предусматривает возможность пролонгации сотрудничества ещё на один год. Минувшим летом француз заявлял о желании сменить клубную прописку.

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