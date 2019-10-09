В связи с ремонтом железной дороги в расписание поездов Elron внесут изменения

В связи с ремонтными работами, проходящими на станции Кийза, в следующие выходные участок железной дороги Таллинн-Кохила с утра субботы до обеда воскресенья будет закрыт для движения поездов, и на данном отрезке нужно будет использовать заменяющие автобусы. С обеда воскресенья на данном отрезке снова смогут ездить поезда, и заменяющие автобусы на нем использоваться больше не будут. Изменения в расписаниях поездов в направлении Кохила, Рапла, Тюри и Вильянди будут также действовать с понедельника, 14 октября – в связи с ремонтными работами время поездки немного увеличится, и два рейса на линии Таллинн-Рапла будут полностью заменены автобусами.