Алексей Навальный. ФОТО: Valeriy Melnikov / Sputnik

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в список «иностранных агентов».

Минюст России сообщил об этом на своем сайте. В нем сказано, что 9 октября на основании закона «О некоммерческих организациях» ФБК включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Решение принято на основании проверки, проведенной московским управлением министерства, сказано в сообщении.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил Интерфаксу, что фонд о решении не уведомили. «Мы еще ничего не получали», - сказал он. Он написал в «Твиттере», что ФБК финансируется гражданами России и иностранного финансирования никогда не получал.

3 августа прямо во время акции протеста в центре Москвы Следственный комитет России (СКР) объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. Позже сумма была скорректирована - 75 млн рублей.

В десятках городов России у сотрудников штабов Навального в сентябре прошли обыски по этому уголовному делу.

По версии следствия, в ФБК переводили деньги в российской и иностранной валюте, «заведомо приобретенными другими лицами преступным путем». СКР заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального в связи с расследованием дела.

Соратники Навального связывали уголовное дело не только с московскими протестами, но и с проектом «Умное голосование». На выборах в Мосгордуму Навальный призывал голосовать по своему списку, и в итоге 20 мандатов в городском парламенте получили кандидаты из этого списка.

Закон об «иностранных агентах» был принят в 2012 году. Такими организациями, согласно закону, признаются те, что ведут политическую деятельность и одновременно получают иностранное финансирование.