В Турции отели из-за ажиотажного спроса закрывают продажи

Как сообщается, в первой половине октября поток туристов на популярном турецком курорте увеличился. Значительный рост подтвердили туроператоры направления. Представители бизнеса заявили, что многие отели закрыли продажи. Причем, некоторые пошли на такой шаг еще в августе.

Ажиотаж специалисты объясняют школьными каникулами и прекрасной погодой в Турции. На данный момент купить путевку в Анталью еще можно, но только с вылетом в конце октября. Туроператоры подчеркнули, что практически все рейсы на курорт полностью загружены. Введение дополнительных чартеров не изменит ситуацию, потому что «попросту некуда селить», — добавляют эксперты. Высокий спрос также стал причиной отмены обычного для этого времени года снижения цен, на которое рассчитывали туристы.