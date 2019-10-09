Котка-Репински обеспечит коалиции большинство при голосовании по Рейтельманну

Во вторник правление Рийгикогу утвердило переход депутата от Центристской партии Сирет Котка-Репински из комиссии по делам сельской жизни в комиссию по иностранным делам. Таким образом, у депутатов от партий правящей коалиции будет в комиссии достаточно голосов, чтобы утвердить назначение члена EKRE Урмаса Рейтельманна представителем Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Число членов комиссии по иностранным делам теперь увеличилось с 12 до 13, благодаря чему у коалиции есть в ней большинство в один голос, пишет Rus.ERR, напоминая, что в четверг комиссия по иностранным делам проголосует по назначению Урмаса Рейтельманна членом эстонской делегации в ПАСЕ. Его кандидатура столкнулась с сопротивлением в комиссии, в первую очередь со стороны представителей оппозиции, которые напомнили о скандальных высказываниях депутата от EKRE по поводу беженцев и русскоязычного населения Эстонии.
Сирет Котка-Репински заявила, что ее переход из одной комиссии в другую был связан с позицией Раймонда Кальюлайда не поддерживать коалицию, а решение о том, поддерживать ли кандидатуру Рейтельманна, она пока не приняла: «Решение по голосованию в четверг приму, когда ознакомлюсь с содержанием предшествовавших протоколов и дискуссий».