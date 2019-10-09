Котка-Репински обеспечит коалиции большинство при голосовании по Рейтельманну

Число членов комиссии по иностранным делам теперь увеличилось с 12 до 13, благодаря чему у коалиции есть в ней большинство в один голос, пишет Rus.ERR, напоминая, что в четверг комиссия по иностранным делам проголосует по назначению Урмаса Рейтельманна членом эстонской делегации в ПАСЕ. Его кандидатура столкнулась с сопротивлением в комиссии, в первую очередь со стороны представителей оппозиции, которые напомнили о скандальных высказываниях депутата от EKRE по поводу беженцев и русскоязычного населения Эстонии.