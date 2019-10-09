Партия реформ и соцдемы предложили изменение пенсионной системы

Согласно проекту, систему выплат второй ступени предлагается сделать гибкой, тем самым устранив главный недостаток действующей системы, восстановить в первоначальном виде налогообложение выплат второй и третьей ступени и значительно повысить осведомленность людей об их пенсионных правах и возможных выплатах.

По словам передавшего проект руководству Рийгикогу реформиста Андреса Суття, главной целью формирования действующей пенсионной системы 17 лет назад было сократить сопровождающие старение населения проблемы с финансированием пенсий. «Накопительная пенсия — 2 и 3 ступени — играет в этом решающую роль. Поэтому мы твердо выступаем против превращения II ступени в добровольную», - сказал Сутть.

Сутть напомнил, что на выборах ни одна партия, кроме "Отечества", не запрашивала мандата на отмену второй ступени, а социал-демократы, Партия реформ и Центристская партия обещали защитить вторую ступень.