Чубаров: «Если бы у нас были честные работодатели, можно было бы подумать и об отмене минималки»

Напомним, что в сентябре представители Центрального союза профсоюзов и Центрального союза работодателей договорились о том, что с нового года ставка минимальной заработной платы в стране поднимется с 540 евро до 578 евро. Это решение должен был утвердить совет профсоюзного движения страны, однако представители отраслевых профсоюзов с ним не согласились. Было объяснено, что еще несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что минималка должна составлять хотя бы 40 процентов от средней зарплаты по стране. То есть в следующем году речь должна идти не о 578 евро, а как минимум о 590 евро, а еще лучше о 600.

Профсоюзы отказались от своей подписи под соглашением и предложили работодателям снова сесть за стол переговоров. По словам члена правления Центрального союза профсоюзов Олега Чубаров, эта встреча прошла 4 октября: «Работодатели не сказали ни да, ни нет. Они взяли время на обдумывание и, по нашим предположениями, за это время они постараются заручиться поддержкой правительства, которое в итоге и устанавливает официальный размер минимальной заработной платы на следующий год».

Чубаров предположил два развития событий: или работодатели договорятся с политиками и размер ставки минимальной оплаты труда будет установлен в принудительном порядке – вероятнее всего, речь будет идти о тех же 578 евро, на которые работодатели уже согласились, либо ставка с нового года вообще не изменится, поскольку работодатели и профсоюзы будут вести тяжелые переговоры.

«Процедура такая: работодатели должны назначить новую дату переговоров. Если они с нашим требованием не согласятся, нам нужно будет призвать государственного примирителя и вести переговоры уже под его руководством», - объяснил Чубаров. Сколько такие переговоры могут продолжаться, предсказать сложно: «Вспомните переговоры медицинских работников с привлечением государственного примирителя, тогда это продолжалось шесть месяцев».

Если переговоры затянутся, то новый размер минималки может вступить в силу не раньше марта: «А может быть, с середины года или вообще никогда. Такие прецеденты у нас уже были, например, при правительстве Андруса Ансипа».

Если же и государственный примиритель ничем помочь не сможет, у профсоюзов появится лишь одна возможность для отстаивания своего мнения – акции протеста и забастовки: «Насколько массовыми они окажутся, предсказать сложно».

А нужна ли нам такая всеобщая минималка вообще? «С одной стороны, мы уже неоднократно говорили о том, что минималку можно назначать секторально, то есть устанавливать ставку по отраслям деятельности, исходя из средних заработков в секторе. Однако сейчас есть две загвоздки – не в каждом секторе есть организованные профсоюзы, которые могут вести переговоры, и нет ресурсов для контроля за соблюдением установленных ставок», - объяснил профсоюзный лидер.

Но, может быть тогда нужно минимальную зарплату вообще отменить, ее же называют пережитком, не отвечающим времени? «Да, об этом говорили и даже приводили в пример страны, где нет официально зафиксированной минималки. Но в тех странах есть секторальные договоренности, а нашим работодателям еще нельзя давать такую свободу. Вот если бы у нас были честные работодатели, тогда можно было бы подумать об отмене такой регуляции, пока же это приведет к анархии и еще большему снижению зарплат на местах», - заявил Олег Чубаров.